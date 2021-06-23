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Dünya
AA
Haber Giriş: 23.06.2021 - 10:53 | Son Güncelleme:

Meksika'da cezaevinde kavga: 6 ölü, 9 yaralı

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Meksika'da cezaevinde kavga: 6 ölü, 9 yaralı

Meksika'nın Tabasco eyaletinde bir cezaevinde çıkan kavgada 6 mahkum öldü, 9'u yaralandı.

Meksika'da cezaevinde çıkan kavga felaket ile bitti.

Polis yetkilileri, Tabasco'nun başkenti Villahermosa'daki cezaevinin avlusunda iki rakip grup arasında kavga çıktığını bildirdi.

Kavgada 6 mahkumun hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 9'unun da yaralandığını kaydetti.

Yetkililer, kavganın ardından cezaevinde kontrolün yeniden sağlandığını ifade etti.

Meksika'nın batısındaki yüksek güvenlikli Puente Grande Hapishanesi'nde mayısta çıkan kavgada 7 mahkum ölmüş, 9'u da yaralanmıştı.

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