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Meksika'da cenaze törenine düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 9 kişi öldü

#Meksika#Cenaze Töreni #Silahlı Saldırı
Meksikada cenaze törenine düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 9 kişi öldü

Meksika’da silahlı saldırıda öldürülen bir kişinin cenazesine düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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Meksika’nın Chihuahua eyaletinde yer alan Ciudad Juarez şehrinde bir cenazeye iki ayrı silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırılar sonucunda 1’i 12 yaşındaki çocuk, 2’si kadın olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İlk saldırının cenaze evine yapıldığı aktarılırken, ilk saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

İkinci saldırının ise cenaze törenin düzenlediği kiliseye düzenlediği belirtilerek, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Chihuahua Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Meksikada cenaze törenine düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 9 kişi öldü

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Teksas eyaletindeki El Paso şehri sınırında bulunan Ciudad Jurez şehri, uyuşturucu kartellerinin yoğun faaliyet gösterdiği bir yer olarak biliniyor.

Şehirde geçen yıl bin 400'den fazla cinayet kayıtlara geçmişti.

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#Meksika#Cenaze Töreni #Silahlı Saldırı

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