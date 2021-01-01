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DHA
Haber Giriş: 01.01.2021 - 17:03 | Son Güncelleme:

Meksika'da büyük patlama

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Meksikanın Tabasco eyaletinde bulunan Dos Bocas limanı açıklarında büyük bir patlama meydana geldi. Yetkililer patlamanın su altı boru hattında meydana geldiğini açıkladı.

Meksikanın Tabasco eyaletinde Dos Bocas limanı açıklarında su altı boru hattında patlama meydana geldi. Patlamada, denizin ortasını alevler kapladı. Bölgeye acil durum ekipleri gönderildi.

Olaya üç kurtarma ekibine bağlı gemiler müdahale etti. Yerel medya, patlama sonrası çıkan yangının kontrol altına alındığını ifade ederken, olayda yaralananın olmadığı aktarıldı. Yetkililer, su altı boru hattındaki patlamanın nedenini araştırıyor.

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