Meksika'da bir kuyuda 20 ceset bulundu

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin Veracruz eyaletine bağlı Omealca kasabasında, bir evin yakınında bulunan artezyen kuyusundan cesetler çıktı.



Yetkililer, savcılık eşliğinde kuyuda yapılan incelemelerden sonra 30 metre derinlikten 20 ceset çıkarıldığı bilgisini paylaştı.



Cesetlerin ölüm nedenlerini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor