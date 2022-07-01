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Meksika'da asırlık gelenek! Belediye başkanı timsahla evlendi...

#Meksika#Timsah#Belediye Başkanı
Meksikada asırlık gelenek Belediye başkanı timsahla evlendi...

Meksika'nın küçük bir balıkçı kasabasının başkanı olan Victor Hugo Sousa, kasabalarına bolluk getirmesi için bir timsahla evlendi. Düğün kasabada renkli görüntülere neden olurken sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

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Meksika'nın küçük bir kasabası olan San Pedro Huamelula'nın belediye başkanı Victor Hugo Sousa, kasabalarına bolluk getirmek için düzenlenen asırlık geleneği yerine getirdi ve bir timsahla evlendi.

Yerel halk 'Küçük Prenses' adı verilen yedi yaşındaki timsahı, 'Toprak Ana'yı temsil eden bir tanrı olarak görüyor. Timsahın yerel liderle evliliği, insanların ilahi olanla birleşmesini simgeliyor.

GELİNLİK GİYDİRİLEN TİMSAHI SOKAK SOKAK GEZDİRDİ

Her yıl düzenlenen tören bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Belediye başkanı gelinlik giydirilen timsahı kollarına aldı ve sokak sokak gezdirdi.

Törene katılan kasaba sakinleri geleneksel müzikler eşliğinde dans etti, gelin ve damadı şapkalarını çıkararak selamladılar.

Meksikada asırlık gelenek Belediye başkanı timsahla evlendi...

İlginç gelenek sosyal medyada da dikkat çekti

GELİNİ DEFALARCA KEZ ÖPTÜ

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Her ihtimale karşılık ağzı bağlanan timsah üstüne giydirilen gelinliğin yanı sıra renkli aksesuarlarla süslendi. Belediye başkanı Sousa timsahı sıkıca bağlanan ağzından defalarca kez öptü ve "Doğadan yeterince yağmur, yeterince yiyecek ve nehirlerimize balık vermesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Meksikada asırlık gelenek Belediye başkanı timsahla evlendi...

"GELİNİN KIYAFETİ İÇİN GÜNLERCE DÜŞÜNDÜM"

Söz konusu ritüel İspanya sömürgesinden önce Oaxaca eyaletinde yaşayan Chontal ve Huave kabilelerine kadar dayanıyor ve günümüzde bolluk ve bereket getirmesi için sürdürülüyor.

Meksika'nın güneyinde yer alan Oaxaca fakir bir bölge olmasına rağmen kültürel zenginliği ile dikkat çekiyor. Yerel halk dinlerine ve adetlerine bağlılığını yıllardır sürdürüyor.

Düğünü organize eden Elia Edith Aguilar ritüelin 'Çok güzel bir gelenek' olduğuna dikkat çekerek, "Bu tören bana büyük bir mutluluk veriyor ve kökenlerimle durur duymamı sağlıyor" dedi.

Aguilar gelinin kıyafeti için günlerce düşündüğünü belirtti ve törenin kendisine emanet edilmesinin büyük bir ayrıcalık olduğunu vurguladı.

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