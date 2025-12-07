×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Meksika'da araç havaya uçtu: 5 kişi yaşamını yitirdi

Güncelleme Tarihi:

#Meksika#Patlama#Araç
Meksikada araç havaya uçtu: 5 kişi yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2025 09:19

Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaletinde bir aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

Ulusal basında yer alan habere göre, eyalete bağlı Coahuayana kasabasında, Ignacio Lopez Rayon Caddesi'ndeki polis karakolunun önünde henüz bilinmeyen nedenle bir araç infilak etti.

Patlamada araçta bulunan 2 kişinin yanı sıra polis karakolunda görevli 3 personelin yaşamını yitirdiği, bazıları ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Polis yetkilileri, aracın patlayıcı madde taşıyıp taşımadığının belirlenmesi amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Basında yer alan ilk değerlendirmelere göre, patlayan aracın kimyasal madde yüklü olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Gözden KaçmasınYunanistan silahlanıyor: Avrupa’dan para İsrail’den füzeYunanistan silahlanıyor: Avrupa’dan para İsrail’den füzeHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınHindistanda gece kulübünde yangın: 25 kişi öldüHindistan'da gece kulübünde yangın: 25 kişi öldüHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınÇin ve Rusyadan ortak füze tatbikatıÇin ve Rusya'dan ortak füze tatbikatıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Meksika#Patlama#Araç

BAKMADAN GEÇME!