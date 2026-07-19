Meksika’da 7.3’lük deprem korkuttu

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15.2 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Depremin ardından 5.3 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha gerçekleşti. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Chiapas ve Tabasco valileriyle görüştüğünü, her iki eyalette de şu ana kadar herhangi bir hasar tespit edilmediğini ve komşu eyaletlerde de acil durum protokollerinin devreye alındığını belirtti. Sheinbaum, yerel, eyalet ve federal düzeydeki yetkililerin, depremin en fazla hissedildiği bölgelerde olası yapısal hasarları belirlemek ve gerekli önlemleri koordine etmek amacıyla saha incelemelerini sürdürdüğünü kaydetti.

Tsunami alarmı verildi.