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HABERLERDünya Haberleri

Meksika'da 4 günde ikinci gazeteci cinayeti

#Meksika#Cinayet#Dünya
Meksikada 4 günde ikinci gazeteci cinayeti

Meksika'da son 4 günde ikinci gazeteci cinayeti işlendi.

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Gazetecilerin Korunması Komitesi temsilcisi Jan Albert Hootsen, yaptığı açıklamada, Acapulco'da silahlı saldırıya uğradıktan sonra hastaneye kaldırılan foto muhabiri Alfredo Cardoso'nun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, bir haber portalında çalışan Cardoso'nun yaralı bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldığı ve müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Chiapas eyaletine bağlı Tuxtla Gutierrez kentinde yerel bir gazetede muhabir olarak çalışan Freddy Lopez Arevalo, 28 Ekim'de aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Ülkede 2000 yılından bu yana öldürülen gazeteci sayısı 130'u geçti.

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