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Meksika'da 100'den fazla polise gözaltı

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#Meksika#Polis#Gözaltı
Meksikada 100den fazla polise gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 13:56

Meksika'da, yetkilerini kötüye kullanma ve farklı suçlar sebebiyle 100'den fazla polis gözaltına alındı. Meksika polisi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu polislerden bazılarının, "emniyet video izleme ofisinin" kontrolünü ele almaya çalışan eyalet yetkililerine silah çektiklerini ve onları zorla dışarı çıkardıklarını belirtti.

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Meksika'nın Chiapas ve Veracruz eyaletlerinde 100'ün üzerinde polis, yetkilerini kötüye kullanma ve farklı suçlardan dolayı gözaltına alındı.

Chiapas Polis Şefi Oscar Aparicio Avendano, yaptığı açıklamada, yürüttükleri soruşturma kapsamında Comitan kentinden 92 polisin, yetkilerini kötüye kullandığını tespit ettiklerini bildirdi.

Avendano, eyalet savcılarının, polis memurlarını uyuşturucu kartelleriyle ittifak halindeki yerel grupları polis baskınları hakkında bilgilendirmekle suçladığını aktardı.

Söz konusu polislerden bazılarının, "emniyet video izleme ofisinin" kontrolünü ele almaya çalışan eyalet yetkililerine silah çektiklerini ve onları zorla dışarı çıkardıklarını belirten Avendano, 92 polisin "isyan ve yetkiyi kötüye kullanma" suçlamalarıyla gözaltında alındıkları bilgisini paylaştı.

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Öte yandan Veracruz eyaletinde, 3 kişinin kaybolması olayına karıştığından şüphelenilen 13 eyalet polisi gözaltına alındı.

Eyalet savcıları, yaptıkları açıklamada, Veracruz'da 3 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Savcılar, 3 kişinin kaybolmasıyla ilişkili olduklarından şüphelenilen 13 eyalet polisinin gözaltına alındığını kaydetti.

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#Meksika#Polis#Gözaltı

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