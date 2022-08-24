Meksika uçağında panik! Motoru havada alev aldı

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Meksika’nın Guadalajara şehrinden ABD’nin Los Angeles şehrine gitmek üzere dün akşam saatlerinde kalkış yapan Viva Aerobus havayolu şirketine ait yolcu uçağının motoru havada alev aldı. Uçak motor arızasının ardından Guadalajara Havaalanına acil iniş yaparken, olayda herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı aktarıldı. Guadalajara Havaalanı Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, uçağın yerel saatle 22:45 sularında sorunsuz olarak havaalanına iniş yaptığı aktarılarak, her türlü ihtimale karşı itfaiye ve acil durum ekiplerinin uçak için hazır bekletildiği ifade edildi. Acil iniş nedeniyle havaalanındaki 8 uçuşun ertelendiği belirtildi.