Meksika sınırında insanlık dramı! Göçmenleri TIR'ın gizli bölmesine böyle gizlemişler!

ABD-Meksika sınırında bir TIR’ın gizli bölmesine zulalanmış 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) iltica hakkı edinme umuduyla El Paso sınırında yaşanan mültecilerin dramına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Teksas ile Meksika sınırında sınır polisi kontrol sırasında TIR’ın gizli bölmesine zulalanmış, ikisi çocuk 20 düzensiz göçmeni yakaladı. Sınır polisi, 18 yetişkin ve iki çocuk düzensiz göçmenlerin TIR'ın gizli bölmesindeki tahta sandıktaki drama ait görselleri paylaştı. ABD'li sınır polisi göçmenlerin saatlerce oksijensiz kaldığını ifade etti.

K9 KÖPEKLERİ YAKALATTI

Sınır polisi, göçmenleri K9 köpekleri yardımıyla yakaladıklarını ve hava sıcaklığından dolayı göçmenlerin hayatlarını tehlikeye attıklarını belirtti. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Ofisi tarafından yayınlanan istatistiklere göre, şubat ayında Meksika sınırında gözaltına alınan mülteci sayısı bir önceki aya göre 78 bin arttığı ifade edildi.

TERMAL KAMERALAR BULDU!

ABD - Meksika sınırında, 3 ile 5 yaşlarındaki iki kız çocuğu insan kaçakçıları tarafından metrelerce yükseklikteki duvardan Amerikan sınırına atılmış, yaşanan dram ise termal kameralara yansıyarak tüm dünyada tepki toplamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) iltica hakkı edinme umuduyla El Paso sınırında yaşanan mültecilerin dramı sürüyor. El Paso kentinde Meksikalı insan kaçakçıları tarafından yaşları 5 ve 3 olan iki küçük kız çocuğu 4.5 metrelik duvardan Amerikan sınırına attı. Termal kameralara yansıyan görüntülerde, kaçakçıların çocukları metrelerce yükseklikteki duvardan attıktan sonra bölgeden hızla uzaklaştıkları görüldü. Adları Yareli ve Yasmina adlı iki kız kardeşin ABD Sınır Devriyeleri ekipleri tarafından serbest bırakıldı. İki kız kardeşin 16 gün sonra New York’ta bulunan ailesiyle buluşacakları belirtildi.

BİDEN, HARRİS'İ MEKSİKA SINIRINDAKİ GÖÇMEN AKINIYLA İLGİLENMESİ İÇİN GÖREVLENDİRDİ

ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i ülkenin Meksika sınırındaki göçmen akını ile ilgilenmesi ve ilgili ülkeler ile çalışmaları yürütmesi için görevlendirdi.

Biden, Meksika sınırındaki göçmenler konusunda kabinesindeki bazı üyelerle Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Harris'in California Başsavcısı olduğu dönemdeki başarılarına dikkati çeken Biden, "Harris'ten, güney sınırımızdaki göçmen sayılarının artmasından dolayı çıkan durumları ve bu konuda Meksika ile diğer bölgeler ile olan çabamızı yönetmesini istedim." ifadesini kullandı.

Biden, Meksika sınırındaki göçmen sayısının her geçen gün ciddi şekilde arttığını belirterek, "Şu anda uğraştığımız göçmen artışı aslında bir önceki yönetim (Donald Trump) döneminde başlamıştı, ama bunu çözmek artık bizim sorumluluğumuz." değerlendirmesinde bulundu.

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