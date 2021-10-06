Meksika sınırında çaresiz bekleyiş sürüyor

Meksika sınırında akılalmaz görüntüler... Sınır polisi göçmenleri kırbaçla kovaladı!

Çoğu Haitili on binden fazla göçmen ülkedeki ekonomik kriz, yoksulluk ve güvenlik kaygıları nedeniyle Meksika'ya geçti. ABD sınır polisinin ABD'ye gitmek için sınırda bekleyen göçmenlere yaptıkları ise dünya basınında birinci manşet olmuş durumda. Büyük infial yaratan görüntülerde sınır polisinin göçmenleri at sırtında kırbaçlayarak kovaladığı görülüyor.