Meksika sınırında çaresiz bekleyiş sürüyor

Ülke basınında çıkan habere göre, Meksika'nın güneydoğusundaki Chiapas eyaletinde, sayıları her geçen gün artan göçmenler, önemli merkezlerde geçici çadırlar kurarak ABD'ye geçmenin hayalini kuruyor.
Sırtlarında çantaları ve eşyalarıyla kilometrelerce yürüyen çoğunluğu Haitili ve Orta Amerikalı göçmenler, eyalete bağlı Hidalgo kentinde, yığılmalara neden oldu.
Meksika sınırında akılalmaz görüntüler... Sınır polisi göçmenleri kırbaçla kovaladı!
Çoğu Haitili on binden fazla göçmen ülkedeki ekonomik kriz, yoksulluk ve güvenlik kaygıları nedeniyle Meksika'ya geçti. ABD sınır polisinin ABD'ye gitmek için sınırda bekleyen göçmenlere yaptıkları ise dünya basınında birinci manşet olmuş durumda. Büyük infial yaratan görüntülerde sınır polisinin göçmenleri at sırtında kırbaçlayarak kovaladığı görülüyor.
Öte yandan Meksika ile Guatemala arasındaki sınırı birbirine bağlayan Suchiate Nehri'nden bugün 300 kişilik yeni göçmen kafilesinin geçişine yetkililerce izin verildi.
MEKSİKA DESTEK BEKLİYOR
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 25 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında, son haftalarda yeniden tırmanışa geçen düzensiz göç nedeniyle ülkesinin bir göçmen kampına dönüşmesini istemediğini belirtmiş, ABD'den göçe karşı destek talebinde bulunmuştu.