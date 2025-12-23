×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Meksika ordusuna ait uçak Texas açıklarında düştü: Mürettebat kurtarılamadı

Güncelleme Tarihi:

#Meksika Donanması#Texas#Uçak Kazası
Meksika ordusuna ait uçak Texas açıklarında düştü: Mürettebat kurtarılamadı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 09:45

Meksika Donanmasına ait küçük uçağın, ABD'nin Texas eyaleti açıklarında düştüğü bildirildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Donanmadan yapılan açıklamada, uçağın Texas'ın Galveston şehri kıyılarında düştüğü teyit edildi.

Uçağın 4 donanma subayı ve 4 sivili taşıdığı bilgisine yer verilen açıklamada, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kurtulduğu, bir kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Açıklamada, düşen uçağın "özel tıbbi nakil odaklı insani yardım görevi" için havalandığı kaydedilerek, tıbbi tedavi için nakledilen hastanın da ölenler arasında yer aldığı aktarıldı.

Meksika ordusuna ait uçak Texas açıklarında düştü: Mürettebat kurtarılamadı

ABD BİRİMLERİ MÜDAHALE ETTİ

Kurtarma operasyonlarının, uçağı okyanusta bulan ABD Sahil Güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Haberin Devamı

Meksika Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamasında, Meksika'nın Houston Başkonsolosluğu aracılığıyla yerel yetkililerle iletişime geçilerek, kurbanların ailelerine destek sağlandığı kaydedildi.

Gözden KaçmasınTrump Altın Filoyu duyurdu: İlk gemi Trump sınıfıTrump 'Altın Filo'yu duyurdu: İlk gemi 'Trump sınıfı'Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınABD bir tekne daha vurdu: 1 ölüABD bir tekne daha vurdu: 1 ölüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Meksika Donanması#Texas#Uçak Kazası

BAKMADAN GEÇME!