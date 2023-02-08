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Meksika, meşhur arama kurtarma köpeklerini Türkiye'ye yolluyor

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#Deprem#Meksika#Dünya
Meksika, meşhur arama kurtarma köpeklerini Türkiyeye yolluyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 06:43

Meksika, ünlü arama kurtarma köpeklerinin bir kısmını, enkaz altında kalanların çıkartılmasına yardımcı olmaları için Türkiye'ye gönderiyor.

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16 eğitimli köpeğin bulunduğu uçak başkent Mexico City'den yola çıktı.

Sık sık depremlerin yaşandığı Meksika, uzman sivil ve askeri arama kurtarma ekiplerine sahip.

Köpekler, 2017'de ülkede yaşanan depremde yaşam kurtarılmasında oynadığı rolle büyük övgü almıştı.

Frida adlı Labrodor Retriever cinsi köpek, Mexico City'de koruyucu gözlükleri ve ayakkabılarıyla çekilen fotoğraflarının ardından uluslararası üne kavuşmuştu.

Donanma yetkililerine göre Frida, Meksika, Haiti, Guetemala ve Ekvador'da 12 kişiyi kurtardı.

Meksika, meşhur arama kurtarma köpeklerini Türkiyeye yolluyor

Sivil kurtarma ekibi Los Topos de Tlatelolco (Tlatelolco'lu köstebekler) de, askeri kurtarma ekipleriyle birlikte yola çıktı.

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Grubun deneyimli gönüllüleri Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Harbard'a mesaj atıp, yardım edebileceklerini söyledi.

Ebrard, daha sonra Mexico City'deki Türk Büyükelçiliği'nin yardımıyla, ekibin Türkiye'ye gönderilmesinin ayarlandığını söyledi.

Türkiye ve Suriye'deki arama kurtarma çalışmalarına eğitimli köpekler gönderen tek ülke Meksika değil.

Hırvatistan, Çekya, Almanya, Yunanistan, Libya, Polonya, İsviçre, İngiltere ve ABD de eğitimli köpekler yolladı.

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#Deprem#Meksika#Dünya

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