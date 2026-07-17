Meksika kıyılarında 7.3 ve 5.3 büyüklüğünde deprem

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Meksika'nın Pasifik Okyanusu açıklarında 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Meksika'nın Aquiles Serdan bölgesinin 48 kilometre güneybatısında 7.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.
Pasifik Okyanusu açıklarındaki depremin 15,2 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
5.3 BÜYÜKLÜĞÜN BİR DEPREM DAHA
Meksika'nın Pasifik Okyanusu açıklarında 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından 5.3 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha gerçekleşti.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Meksika'nın Puerto Madero bölgesinin 93 kilometre güneybatısında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Pasifik Okyanusu açıklarındaki sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.