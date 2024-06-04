Meksika ilk kadın başkanını seçti

Haberin Devamı

Ülkedeki 100 milyona yakın kayıtlı seçmen, şiddet olaylarının gölgesinde sandığa gitti. 20 yerel aday silahlı saldırılarda hayatını kaybetti; bazı bölgelerde seçmenler yoğun polis koruması altında oy kullandı. Görev süresi sınırına takılan mevcut Başkan Andres Manuel Lopez Obrador’un desteğini arkasına alan Sheinbaum, muhalefetin kadın adayı Xochitl Galvez’e karşı kampanya yürüttü.



NOBELLİ BAŞKAN

2007’de iklim değişikliğiyle ilgili araştırmaları Nobel Ödülü kazanan akademisyen grubunda görev yapan Sheinbaum’u görevi sırasında komşu ABD ile hassas ilişkilerden günlük bir hal alan çete bağlantılı suçlar ve iklim krizine kadar büyük sorunlarla başa çıkmak zorunda kalacak. Başarısını belirleyecek etkenlerden biri de ABD’de sonbaharda yapılacak seçimlerin sonuçları olacak.

Haberin Devamı

KADIN DOSTU POLİTİKA

Kampanyası sırasında kadına yönelik şiddete karşı bir politika yürüteceği mesajını veren Claudia Sheinbaum’un, günde ortalama 10 kadın ve genç kızın cinayete kurban gittiği ülkede somut bir değişiklik yaratıp yaratamayacağı tartışma konusu. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre Meksika’da 15 yaş üstü her 10 kadından 7’si cinsel taciz dahil şiddete maruz kaldığını söylüyor. Sheinbaum’un kadına yönelik şiddetin azaltılması için adımlar atabileceği değerlendirilirken siyasi analistler, Sheinbaum’un kadın olduğu için değil, mevcut başkan Obrador’un sosyal politikalarını devam ettireceği için seçmenler tarafından tercih edildiğini belirtiyor.