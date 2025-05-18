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Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı! Yaralılar var

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#ABD#Meksika Donanması#New York
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 06:57

Meksika donanmasına ait bir eğitim gemisinin New York'taki Brooklyn Köprüsü'ne çarpması sonucu en az 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Geminin Brooklyn Köprüsü'ne çarptığı anlar sosyal medyada kısa sürede yayılırken, yetkililer 4'ü ağır en az 19 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yerel saatle akşam 20.26'da meydana gelen kazada, 277 mürettebatı bulunan gemi, köprünün yol güvertesine çarptı.

Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsüne çarptı Yaralılar var

Kameralarca kaydedilen görüntülerde, geminin direklerinin koptuğu ve bazı bölümlerinin kısmen çöktüğü görülüyor.

Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsüne çarptı Yaralılar var

Kazanın ardından yaralılara acil yardım ulaştırılırken, geminin daha sonra kıyıya çekildiği ve köprünün yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.

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Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsüne çarptı Yaralılar var

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#ABD#Meksika Donanması#New York

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