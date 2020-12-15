MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriMeksika Devlet Başkanı Obrador Biden'ı tebrik etti
GeriDünya Meksika Devlet Başkanı Obrador Biden'ı tebrik etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 15.12.2020 - 21:07 | Son Güncelleme:

Meksika Devlet Başkanı Obrador Biden'ı tebrik etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meksika Devlet Başkanı Obrador Biden'ı tebrik etti
Abone Olgoogle-news

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'de Seçiciler Kurulunun ülkenin 46. başkanı olarak resmen onaylamasının ardından Joe Biden'ı kutladı.

Obrador, düzenlediği basın toplantısında, ABD başkanlığına seçilen Biden'a tebrik mektubu gönderdiğini ve yeni başkana başarılar dilediğini söyledi.

Yakın zamanda Biden ile diyalog fırsatı beklediklerini belirten Obrador, "Ülkelerimiz komşulukla birbirine bağlı. Bu sebeple yöneticiler iki taraflı ilişkileri sürdürmek için çaba göstermeli." dedi.

Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard da Twitter hesabından Obrador'un
Biden'a gönderdiği tebrik mektubunu paylaştı.

Meksika Devlet Başkanı, 8 Kasım'daki açıklamasında hem Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump hem de Demokratların adayı Joe Biden ile iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, ABD'de seçim itiraz süreci sonuçlanana kadar kimseyi kutlamayacağını ifade etmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle