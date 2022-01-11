Meksika Devlet Başkanı Obrador ikinci kez koronavirüse yakalandı

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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19’a yakalandığını ve hafif semptomlar gösterdiğini belirtirken, karantinada kalarak bir süre ofisinden çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Obrador ayrıca, bu süre içerisinde İçişleri Bakanı Adan Augusto Hernandez’in basın toplantılarında ve diğer etkinliklerde kendisini temsil edeceğini de söyledi.



Obrador’un geçen hafta görüştüğü Meksika Ekonomi Bakanı Tatiana Clouthier’in 7 Ocak’ta Covid-19 testi pozitif çıkmış, bunun ardından Obrador dün yaptığı basın toplantısında sesinin kısıldığını ancak Covid-19 bulaştığını düşünmediğini söyleyerek yine de test yaptıracağını ifade etmişti.



Meksika Başkanı Obrador ilk olarak 2021 yılının Ocak ayında Covid-19’a yakalanmıştı.