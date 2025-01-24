Trump'ın sınır dışı operasyonu başladı: Yüzlerce göçmen gözaltına alındı! Meksika alarmda, ABD: Binlerce asker daha gönderebiliriz

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Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum yaptığı açıklamada, "İş Koordinasyon Konseyi, ABD'den sınır dışı edilebilecek Meksikalılar için yaklaşık 35 bin iş pozisyonu teklif etti. Onlara teşekkür ediyorum. Bu pozisyonlar, üretim sektörü başta olmak üzere çeşitli endüstrileri kapsıyor." dedi.



Meksika'nın en büyük iş dünyası bloğu olan İş Koordinasyon Konseyi, 2 binden fazla organizasyonu temsil ediyor.



Sheinbaum yönetimi, Trump'ın politikalarının getirdiği zorluklara karşı "Plan Meksika" girişimini tasarladı.

Girişim, Meksika'yı dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmeyi, yıllık yatırımı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 25'inin üzerine çıkarmayı, 1,5 milyon ek iş imkanı oluşturmayı ve malzeme ile ürünlerin en az yüzde 50'sinin Meksika'da üretilmesini sağlamayı hedefliyor.

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Bu arada Trump'ın sınır dışı uygulamaları yalnızca Meksikalılarla sınırlı değil.

ABD'ye komşu olması dolayısıyla göçmenler için bir geçiş ülkesi olan Meksika, farklı ülkelerde gelenlere de ev sahipliği yapıyor. ABD'den sınır dışı edilmeleri, milyonlarca göçmenin Meksika topraklarına itilmesi ihtimali nedeniyle endişeleri artırıyor.



CNN'in haberine göre, Sheinbaum hükümeti, Meksikalı olmayan göçmenler için de hazırlık yapıyor. Özellikle ABD sınırında, sınır dışı edilen mültecilerin akınına karşı geçici barınaklar oluşturuluyor.

ABD sınırında bulunan Matamoros, Reynosa ve Nuevo Laredo kentlerinde, 2 bin 500 kişi kapasiteli barınaklar inşa edilmeye başlandı.

Diğer sınır bölgeleri olan Chihuahua'da 2 bin 500, Tijuana'da 5 bin, Coahuila'da 7 bin ve Sonora'da 10 bin kişi için hazırlık yapıyor.

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Öte yandan ABD'li yetkililer, Meksika sınırından ABD'ye göçmen geçişini engellemek için alınacağı açıklanan önlemler kapsamında sınıra "binlerce" asker konuşlandırılmasının beklendiğini belirtti.

Güvenlik nedeniyle adının açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililer, Associated Press'e (AP), ülkenin güney sınırına gönderilecek takviye askerlere ilişkin konuştu. Meksika'dan gelen göçmenleri durdurmak amacıyla gelecek günlerde sınıra daha fazla askerin konuşlandırılmasının beklendiğini ifade eden yetkililer, görevlendirilecek ilave asker sayısının kesin olmadığını ancak bu sayının "binlerce" olacağının öngörüldüğünü kaydetti.



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Yetkililer, konuşlanacak askerlerin aktif güvenlik güçleri ve Ulusal Muhafızlar gibi birimlerden olabileceğini aktardı.

Askerlerin kara, hava ve deniz kuvvetlerinden seçilebileceğini kaydeden yetkililer, ilave askerlerin çoğunluğunun Texas eyaletindeki El Paso sınırına, geri kalanının da California eyaletindeki San Diego'dan başlayarak sınırın daha geniş alanına yayılabileceğini belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD-Meksika sınırındaki güvenliğin artırılması amacıyla bölgeye ek 1500 asker konuşlandıracaklarını açıklamıştı.



Beyaz Saray, ülkede bir günde 538 belgesiz göçmenin gözaltına alındığını, 373 kişi için de gözetim altına alma talebi çıkarıldığını bildirdi.

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Beyaz Saray'ın sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, ABD Gümrük ve Sınır Muhafızlarının (ICE) ülkenin farklı bölgelerinde 538 belgesiz göçmeni gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, 373 kişi için de gözetim altına alma talebi çıkarıldığı kaydedilerek, "Bu, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ülkemizin sınırlarını güvenli hale getirmek için atacağı adımların sadece küçük bir ön izlemesi." ifadesi yer aldı.

Gözaltına alınan bazı kişilerin isimleri ve işledikleri suçlar "örnek olarak" X'te paylaşıldı.



AFP haber ajansı gelişmeleri 'Trump'ın sınır dışı operasyonu başladı' şeklinde duyurdu

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Gözaltıların bazılarının düzenlendiği Newark şehrinin Belediye Başkanı Ras Baraka, konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada, "Newark, insanların hukuksuz bir şekilde terörize edilmesine seyirci kalmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Newark'da düzenlenen operasyonu "korkunç" olarak tanımlayan Baraka, gözaltına alınanlardan birinin ABD gazisi olduğunu vurguladı.