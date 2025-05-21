Meksika 2 siyasi cinayetle sarsıldı: Devlet Başkanı Sheinbaum suçluların bulunması için özel talimat verdi

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Brugada'nın özel sekreteri Ximena Guzman ve danışmanı Jose Munoz, motosikletli bir saldırganın açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Guzman ve Munoz'un kurtarılamadığı bildirildi.

Brugada yaptığı açıklamada, "Ximena harika, yorulmak bilmeyen ve nazik bir kadındı. Pepe’yi çocukluğumdan beri tanırım, tanıdığım en zeki ve sorumluluk sahibi insanlardan biriydi" diye konuştu.

SHEINBAUM'DAN SORUŞTURMA TALİMATI

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray’daki günlük basın toplantısında olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki Ximena Guzman ve Jose Munoz silahlı bir saldırıda hayatını kaybetti" açıklamasını yaptı. Sheinbaum, Meksiko Belediye Başkanı Brugada'ya ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

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Sheinbaum, saldırganların bulunması için Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Sekreteri (SSPC) Omar Garcia Harfuch’a talimat verdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu olayın sorumluları cezasız kalmayacak ve adalet önünde hesap verecek. Soruşturma ayrıntılı şekilde yürütülecek, hükümetin desteği tamdır."

Sheinbaum, geçen yıl başkanlığı kazanmadan önce Meksiko City belediye başkanı olarak görev yapmıştı. Şu anki Belediye Başkanı Brugada, Sheinbaum'un lideri olduğu Morena partisinin bir üyesi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum

MEKSİKA ÇETELERİ Mİ SALDIRDI?

Associated Press'e konuşan Meksikalı güvenlik analisti David Saucedo, cinayetlerin organize bir suç saldırısının izlerini taşıdığını öne sürdü. Cinayetlerin Brugada yönetimine baskı yapmak için tasarlandığına inandığını belirten Saucedo, Guzman kadar önemli birinin neden daha iyi korunmadığını da sorguladı.

Financial Times'ın (FT) aktardığı verilere göre, Meksika'da 2024 genel ve yerel seçim dönemlerinde 40'tan fazla aday öldürüldü. Meksika çeteleri, güvenlik güçlerini kontrol altına alabilmek ve kendilerine karşı operasyonları önlemek için geçmişte de siyasetçileri hedef almıştı.

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Meksika'da organize suç grupları, uyuşturucu ticareti, gasp ve petrol kaçakçılığı gibi yasa dışı faaliyetlerin kontrolü için ülke genelinde şiddetli çatışmalara girişiyor. Uzmanlar, bu grupların birçok bölgede yetkililerle iş birliği içinde hareket ettiğine inanıyor.