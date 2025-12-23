×
Dünya Haberleri

Mekke'deki trafik kazasında Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Suudi Arabistan #Mekke #Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 15:10

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde meydana gelen trafik kazasında 1 Türk vatandaşının yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğu İletişim Ateşeliğinden yapılan yazılı açıklamada, trafik kazasına ilişkin bilgi verildi.

Mekke kentindeki Mahbes garajı yakınlarında bir otobüsün umre ibadetini yerine getirmek için bölgede bulunanlara çarpması sonucu kazanın yaşandığı belirtildi. Kazada Abidin Dağköy'ün vefat ettiği belirtildi. 

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada, Emine Dağköy ve Birol Yalçın'ın ise yaralandığı ifade edildi.

Tedavi altına alınan yaralılardan Yalçın taburcu edilirken diğer yaralı için ambulans uçak talebinde bulunulduğu aktarıldı.

Konsolosluk makamlarının olayın ardından ivedilikle harekete geçtiği, gerekli diplomatik ve sağlık süreçlerini başlattığı ve ailelerle irtibat kurulduğu kaydedildi.

Ayrıca olayla ilgili incelemelerin de Suudi Arabistan yetkilileri tarafından yürütüldüğü bilgisi verildi.

