Mekke'deki aşırı sıcaklar nedeniyle 550'den fazla hacı adayı hayatını kaybetti

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Bu yıl Hac ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a seyahat eden 550'den fazla kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor.

En güncel sayının 577 olduğunu aktaran Fransız haber ajansı AFP, ölümlerin büyük kısmı mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklardan kaynaklandığını belirtiyor.

AFP'ye konuşan kaynaklar, ölenler arasında 323 Mısır vatandaşı ve 60 Ürdün vatandaşı olduğunu kaydediyor.

BBC'nin edindiği bilgiye göre Riyad'daki Mısır Konsolosluğu yetkilileri bugün Mekke ve çevresindeki hastaneleri ziyaret ederek son durumu netleştirmeye çalışıyor.

AFP'nin Arap diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre ölümlerin büyük kısmı sıcak çarpması sonucu gerçekleşti. Bir kişinin ise ufak bir arbedede aldığı yaralar nedeniyle öldüğü belirtildi.

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Hayatını kaybedenler arasında 23 Türk vatandaşı bulunduğu aktarılıyor.

Basına yansıyan haberlere göre bu ölümlerin büyük kısmı kalp damar hastalıkları ve enfeksiyona bağlı hastalıklardan kaynaklı.

BBC Türkçe'nin Türkiye'nin Cidde'deki Başkonsolosluğu'nun hac dönemi için oluşturduğu özel kriz hattından edindiği bilgiye göre henüz ölen kişilerin kimlik tespiti ve aile yakınlarına bildirim süreci devam ediyor.

Ölü sayısının bu yüzden bilinmediğini aktaran yetkililer, ölümlerin büyük kısmının kalp krizinden kaynaklandığını belirtiyor.

Pazartesi günü Mekke'deki Ulu Cami'de sıcaklığın 51,8 dereceye ulaştığı belirtiliyor.

Suudi yetkililer bu süreçte hacı adaylarına şemsiye kullanmalarını, bol su içmelerini ve günün en sıcak saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmalarını tavsiye etmişti.

Ancak Cumartesi günü Arafat Dağı'nda yapılan dualar da dahil olmak üzere hac ritüellerinin birçoğu gündüz saatlerinde gerçekleştiriliyor ve saatlerce açık havada kalmayı gerektiriyor.

Suudi yetkililere göre bu yıl hacca 1,6 milyonu yurt dışından olmak üzere yaklaşık 1,8 milyon hacı adayı katıldı.

2015'te Hac ziyareti sırasında çıkan izdiham sonucu 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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Geçen yıl da Hac sırasında en az 240 kişi çeşitli nedenlerle yaşamını yitirmişti.