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Mekke'de sıcaklık 52 dereceye dayandı... 1000'den fazla hacı adayı hayatını kaybetti!

Güncelleme Tarihi:

#Mekke#Suudi Arabistan#Hac
Mekkede sıcaklık 52 dereceye dayandı... 1000den fazla hacı adayı hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 14:25

Suudi Arabistan'da aşırı sıcaklar hac ibadeti için Mekke'de bulunan hacı adaylarının hayatını kaybetmesine neden oluyor. AFP'nin geçtiği son dakika haberine göre hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i aştı.

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AFP'nin son dakika olarak geçtiği habere göre bu yılki hacda ölenlerin sayısı 1,000'i aştı.

Müslümanların bu yıl kutsal topraklara yaptığı hac ziyaretinde, sıcaklıkların 51,8 dereceyi bulmasının ardından binden fazla kişinin öldüğü açıklandı.

İslam'ın beş şartından biri olan ve imkânı olan tüm Müslümanların en az bir kez yerine getirmesi gereken yıllık hac ziyareti sırasında yaklaşık 10 ülke 1.081 kişinin öldüğünü bildirdi.

Rakamlara resmi açıklamalar yoluyla ya da diplomatların açıklamalarından ulaşıldığı bildirildi.

Mekkede sıcaklık 52 dereceye dayandı... 1000den fazla hacı adayı hayatını kaybetti

SICAKLIK 51,8 DERECE OLARAK ÖLÇÜLMÜŞTÜ

Suudi Arabistan ulusal meteoroloji merkezi bu hafta başında Mekke'deki Ulu Cami'de en yüksek sıcaklığın 51,8 santigrat derece (125 Fahrenheit) ölçüldüğünü bildirmişti.

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Suudi Arabistan’da yapılan ve geçtiğimiz ay yayınlanan bir rapora göre bölgedeki sıcaklıklar her on yılda 0,4 santigrat derece artıyor.

Mekkede sıcaklık 52 dereceye dayandı... 1000den fazla hacı adayı hayatını kaybetti

Ölenlerin en az 323'ünün Mısırlı ve 60'ının Ürdünlü olduğu belirtilirken ölümlerin sıcağa bağlı hastalıklar sebebiyle gerçekleştiği açıklandı.

AFP'ye göre ise kavurucu sıcaklar sebebiyle hac ibadeti sırasında en az 600 Mısırlı hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBEDEN HACI ADAYLARININ ÇOĞU KAYITSIZ

Mısır'ın yanı sıra Malezya, Pakistan, Hindistan, Ürdün, Endonezya, İran, Senegal, Tunus ve Irak tarafından da çok sayıda hacı adayının aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Öte yandan bölgeden, çok sayıda hacı adayından da haber alınamadığı, yerleri ve sağlık durumları konusunda bilgi olmadığı haberleri de geliyor.

Mekkede sıcaklık 52 dereceye dayandı... 1000den fazla hacı adayı hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden hacı adaylarının büyük bir kısmının kayıtsız olduğu da Suudi yetkililer tarafından bildirildi.

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Kutsal topraklara kayıtsız giden hacı adayları daha büyük tehlike altında kalıyor zira bu kişiler Suudi yetkililer tarafından 1,8 milyon izinli hacının saatlerce dışarıda yürüdükten ve dua ettikten sonra serinlemeleri için sağlanan klimalı alanlara erişemiyorlar.

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#Mekke#Suudi Arabistan#Hac

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