Mekke'de sıcaklık 52 dereceye dayandı... 1000'den fazla hacı adayı hayatını kaybetti!

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AFP'nin son dakika olarak geçtiği habere göre bu yılki hacda ölenlerin sayısı 1,000'i aştı.

Müslümanların bu yıl kutsal topraklara yaptığı hac ziyaretinde, sıcaklıkların 51,8 dereceyi bulmasının ardından binden fazla kişinin öldüğü açıklandı.

İslam'ın beş şartından biri olan ve imkânı olan tüm Müslümanların en az bir kez yerine getirmesi gereken yıllık hac ziyareti sırasında yaklaşık 10 ülke 1.081 kişinin öldüğünü bildirdi.

Rakamlara resmi açıklamalar yoluyla ya da diplomatların açıklamalarından ulaşıldığı bildirildi.





SICAKLIK 51,8 DERECE OLARAK ÖLÇÜLMÜŞTÜ

Suudi Arabistan ulusal meteoroloji merkezi bu hafta başında Mekke'deki Ulu Cami'de en yüksek sıcaklığın 51,8 santigrat derece (125 Fahrenheit) ölçüldüğünü bildirmişti.

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Suudi Arabistan’da yapılan ve geçtiğimiz ay yayınlanan bir rapora göre bölgedeki sıcaklıklar her on yılda 0,4 santigrat derece artıyor.

Ölenlerin en az 323'ünün Mısırlı ve 60'ının Ürdünlü olduğu belirtilirken ölümlerin sıcağa bağlı hastalıklar sebebiyle gerçekleştiği açıklandı.

AFP'ye göre ise kavurucu sıcaklar sebebiyle hac ibadeti sırasında en az 600 Mısırlı hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBEDEN HACI ADAYLARININ ÇOĞU KAYITSIZ

Mısır'ın yanı sıra Malezya, Pakistan, Hindistan, Ürdün, Endonezya, İran, Senegal, Tunus ve Irak tarafından da çok sayıda hacı adayının aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Öte yandan bölgeden, çok sayıda hacı adayından da haber alınamadığı, yerleri ve sağlık durumları konusunda bilgi olmadığı haberleri de geliyor.

Hayatını kaybeden hacı adaylarının büyük bir kısmının kayıtsız olduğu da Suudi yetkililer tarafından bildirildi.

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Kutsal topraklara kayıtsız giden hacı adayları daha büyük tehlike altında kalıyor zira bu kişiler Suudi yetkililer tarafından 1,8 milyon izinli hacının saatlerce dışarıda yürüdükten ve dua ettikten sonra serinlemeleri için sağlanan klimalı alanlara erişemiyorlar.