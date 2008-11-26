Mekke ve Medine’de 20 hacı adayı öldü

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HAC için Suudi Arabistan’a giden Türk hacı adaylarından 9’u Mekke’de, 11’i Medine’de öldü. Mekke’de hayatını kaybeden hacı adaylarının cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Şerai bölgesinde toprağa verildi. Medine’de vefat eden hacı adaylarının cenazeleri ise Mescid-i Nebevi’de kılınan namazdan sonra Cennet-ül Baki’de defnedildi. Ailelere, mezar yerlerinin pafta, parsel numaraları verildi. Mekke’de ölenler: Fatma Dikkollu-Samsun, Mustafa Soba-Samsun, Abdülbari Hocaoğlu-Diyarbakır, Selfinaz Yalnız-Karaman, Memet Akın-Malatya, Hatice Mendilli-Gaziantep, Fatma Kurt-Gaziantep, Hüseyin Yumuşak-Kütahya, Sadettin Akdaş -Yozgat. Medine’de ölenler: İsmail İmeci-Giresun, Hamdi Yıldız-Tokat, Mısdık Arslan-Kahramanmaraş, Ahmet Büyükdeveci-Sivas, Döndü Kandemir-Uşak, İsmail Aytekin-Elazığ, Süleyman Şahin-Gaziantep, Gülsüm Tezel-Bartın, Meryem Öğüt-Alanya, Ali Sevmez-İzmir ve Dürüye Güneş-Kırşehir.