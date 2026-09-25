×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2026 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEMDÜNYABÄ°GPARASPOR ARENAKELEBEKYAÅžAMYAZARLARRESMÄ° Ä°LANLARSON DAKÄ°KA
HABERLERDünya Haberleri

Mekke Ortak Savunma AnlaÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda kritik toplantÄ±... ÃœÃ§ Ã¼lkenin Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ± katÄ±ldÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Genelkurmay BaÅŸkanÄ±#Selçuk Bayraktar#Mekke Savunma AnlaÅŸmasÄ±
Mekke Ortak Savunma AnlaÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda kritik toplantÄ±... ÃœÃ§ Ã¼lkenin Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ± katÄ±ldÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 25, 2026 19:52

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral SelÃ§uk BayraktaroÄŸlu, TÃ¼rkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasÄ±nda imzalanan Mekke Ortak Savunma AnlaÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda, Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'da dÃ¼zenlenen toplantÄ±ya katÄ±ldÄ±.

Haberlerimizi Googleâ€™da Takip Edin
GeliÅŸmelerden anÄ±nda haberdar olun.
Googleâ€™da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin DevamÄ±

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n NSosyal hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Orgeneral BayraktaroÄŸlu'nun toplantÄ±ya, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri KomutanÄ± MareÅŸal Syed Asim Munir ve Suudi Arabistan Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile birlikte katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Â

Mekke Ortak Savunma AnlaÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda kritik toplantÄ±... ÃœÃ§ Ã¼lkenin Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ± katÄ±ldÄ±

Â 

Â 

Â 

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Genelkurmay BaÅŸkanÄ±#Selçuk Bayraktar#Mekke Savunma AnlaÅŸmasÄ±

BAKMADAN GEÇME!