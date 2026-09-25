Mekke Ortak Savunma AnlaÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda kritik toplantÄ±... ÃœÃ§ Ã¼lkenin Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ± katÄ±ldÄ±

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Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n NSosyal hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Orgeneral BayraktaroÄŸlu'nun toplantÄ±ya, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri KomutanÄ± MareÅŸal Syed Asim Munir ve Suudi Arabistan Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile birlikte katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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