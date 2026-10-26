Mekke İttifakı'ndan yetkililer İran'a üst düzey ziyaret gerçekleştirecek

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı​​​​​​​ Ali Bakıri, İran televizyonuna yaptığı açıklamada, Batı Asya'da yerel güvenlik düşüncesinin uygulanması kapsamında Mekke İttifakı üyesi Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'den üst düzey yetkililerin Tahran'ı ziyaret edeceğini belirtti.

Tahran'daki toplantıya Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ve üst düzey bir Türk yetkilinin katılacağını dile getiren Bakıri, söz konusu isimlerin İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile görüşme gerçekleştireceklerini ifade etti.

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai

BÖLGESEL GÜVENLİK ELE ALINACAK

Görüşmede bölgesel güvenlik konularının değerlendirileceğini dile getiren Bakıri, İran'ın dış güçlerin bölgeye müdahalesine ve nüfuzuna karşı olduğunu vurguladı.​​​​​​​

Bakıri, görüşmenin tarihine ilişkin bilgi vermezken, İran basını ise yetkililerin bugün bir araya geleceğini öne sürdü.

PEZEŞKİYAN DA GÖRÜŞMELERE KATILACAK

Suudi Arabistan Kamu Diplomasisi'nden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Raid Krimly, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu ziyareti doğrulayarak, Mekke İttifakı ülkelerinden yetkililerin İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de görüşeceklerini belirtti.

Krimly, ziyaretin, Mekke İttifakı ülkelerinin ABD ile İran arasında süregelen krizde gerilimi düşürme, diyaloğu ve diplomatik çözümleri teşvik etme çabalarının yanı sıra Katar ve Pakistan tarafından yürütülen arabuluculuk girişimlerine verilen desteğin bir parçası olduğunu ifade etti.

Son olarak Krimly, bu temasların, Mekke İttifakı ülkelerinin bölgesel güvenlik ve istikrarı pekiştirmedeki kilit rolü ile bu hedefe ulaşmak amacıyla bölgedeki tüm ülkelerle birlikte çalışma kararlılığını ortaya koyduğunu kaydetti.

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

MİT BAŞKANI KALIN TAHRAN'A GİDİYOR

AA'nın Türk güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Tahran'daki toplantıya katılacak.