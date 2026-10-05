Mekke İttifakı bugün Riyad’da toplanıyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun yer alacağı Türk heyeti; Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla bir araya gelerek üçlü güvenlik ve savunma işbirliğinin adımlarını değerlendirecek. Toplantıda İttifak’ın kurumsallaşma süreci, ortak caydırıcılığın artırılması ve krizlerin diplomasiyle çözülmesi ana gündem maddeleri olacak. Bakan Fidan’ın bölgesel tehditleri değerlendirmesi, Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarına karşı güçlü dayanışmayı teyit etmesi ve seyrüsefer serbestisinin önemine dikkat çekerek İsrail’in bölge barışını hedef alan adımlarını vurgulaması bekleniyor.