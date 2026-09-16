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Mekke için saldırı alarmı! Suudi Arabistan ve Husilerden peş peşe açıklamalar

Güncelleme Tarihi:

#Suudi Arabistan#Husiler#Mekke
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 07:19

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husilerin Mekke’yi hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısının önlendiğini duyurdu. Husiler ise, "Mekke'nin hedef alındığına dair iddialar, daha önce de başvurulan ve artık kimsenin inanmadığı bayat bir yalandan ibarettir" açıklamasında bulundu.

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Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan Kraliyet Hava Savunma Güçlerinin Mekke’nin hava sahasına girmeye çalışan bir insansız hava aracını (İHA) engellediğini açıkladı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, dün saat 18.50 sularında Suudi Arabistan Kraliyet Hava Savunma Güçlerinin, Husiler tarafından fırlatılan bir İHA'yı Mekke’deki yasaklı hava sahasına girmeden önce tespit ettiğini belirtti.

Mekke için saldırı alarmı Suudi Arabistan ve Husilerden peş peşe açıklamalar

Maliki, söz konusu İHA'nın Mekke şehrinin güneyinde engellendiğini ve imha edildiğini bildirdi.

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Tuğgeneral Maliki, şöyle devam etti:

"Bu düşmanca ve terörist girişim, 27 Temmuz 2017'deki balistik füze saldırısının ardından Mekke-i Mükerreme'yi hedef almaya yönelik ikinci girişimdir. Vahyin indiği, risaletim diyarı ve dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca Müslümanın sevgilisi olan kutsal toprakları hedef alma girişiminde bulunmak utanç verici bir eylemdir. Milyonlarca Müslümanın duygularını kasıtlı olarak kışkırtmaya yönelik bu eylem, terörist Husilerin ihlallerle dolu kara sicilinde yeni bir utanç lekesi olarak kalacaktır."

Mekke için saldırı alarmı Suudi Arabistan ve Husilerden peş peşe açıklamalar

Hac ve umre ziyaretçilerinin güvenliğinin "kırmızı çizgi" olduğunu vurgulayan Maliki, "Koalisyon Güçleri Komutanlığı, Husilerin bu düşmanca ve terörist davranışlarına karşı gerekli ve caydırıcı tüm tedbirleri almakta tereddüt etmeyecektir." ifadesini kullandı.

HUSİLERDEN MEKKE’YE YÖNELİK TEHDİT İDDİALARINA YALANLAMA

Husilerden Mekke’ye saldırı düzenledikleri yönündeki iddiaya yanıt gecikmedi. Husilerin siyasi kanadının sözcüsü Hazım el-Esed tarafından yapılan açıklamada bu iddia kesin bir dille reddedilerek, "Mekke'nin hedef alındığına dair iddialar, daha önce de başvurulan ve artık kimsenin inanmadığı bayat bir yalandan ibarettir" denildi.

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Husiler, dün, Mekke başta olmak üzere Suudi Arabistan’daki kutsal mekanların Yemen kaynaklı bir tehdidin hedefi olduğu yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Mekke için saldırı alarmı Suudi Arabistan ve Husilerden peş peşe açıklamalar

Husilere ait Al Masirah televizyonunun haberine göre, Husilerin kontrolündeki Sana’daki askeri bir kaynak, Mekke’ye yönelik Yemen kaynaklı herhangi bir tehdit bulunmadığını belirtmişti.

Kaynak, Mekke ve kutsal mekanların hedef alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulamıştı.

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#Suudi Arabistan#Husiler#Mekke

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