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Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı bugün İstanbul’da

Güncelleme Tarihi:

#Mekke Anlaşması#Istanbul#Toplantı
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 07:00

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi’nin ilk toplantısı bugün İstanbul’da yapılacak.

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun Suudi Arabistan ve Pakistanlı mevkidaşları katılacak.

ORTAK SORUMLULUK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 7 Ağustos’ta Mekke’de “Ortak Savunma Anlaşması”na imza atmıştı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın, bölgelerinde ve uluslararası alanda artan istikrarsızlıklar karşısında ortak sorumluluk ve bölgesel sahiplenme anlayışıyla imzaladıkları Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bölgede ve küresel ölçekte güvenlik, barış, istikrar ve refahın teşvik edilmesini ve ortak caydırıcılığın arttırılmasını hedefliyor. Sözkonusu anlaşma, taraf devletlerden herhangi birine gerçekleştirilecek bir saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağına hükmediyor.

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#Mekke Anlaşması#Istanbul#Toplantı

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