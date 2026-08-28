Mekke Anlaşması'na ilişkin dikkat çeken analiz! Türkiye'nin rolü ön planda... 'Harita yeniden şekilleniyor'

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Eurasia Review'da yer alan analizde, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan tarafından imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel güvenlikte yeni bir iş birliği zemini oluşturduğu aktarıldı. Üç ülkenin askeri, stratejik ve ekonomik imkanlarını bir araya getiren anlaşmanın, bölgedeki güç dengelerini etkileyebilecek bir yapıya dönüşebileceği değerlendirildi.

ÜÇ ÜLKEYİ AYNI GÜVENLİK ZEMİNİNDE BULUŞTURAN ANLAŞMA

Analizde, Mekke'de imzalanan anlaşmanın Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın savunma ve güvenlik alanındaki koordinasyonunu artırmayı hedeflediği belirtildi. Tarafların, üç ülkeden birine yönelik silahlı saldırıyı tüm taraflara yapılmış kabul edeceği aktarıldı.

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Anlaşmayla birlikte üç ülkenin güvenlik tehditlerine karşı ortak hareket etme kapasitesinin geliştirilmesinin amaçlandığı ifade edildi. Dışişleri ve savunma bakanlıkları ile askeri makamlar arasında daha güçlü koordinasyon kurulmasının da planlandığı kaydedildi.

Kara, deniz, hava ve siber alanlarda ortak tatbikatların düzenlenmesi, istihbarat paylaşımının geliştirilmesi ve savunma teknolojileri konusunda iş birliğinin artırılmasının anlaşmanın öne çıkan başlıkları arasında yer aldığı aktarıldı.

TÜRKİYE'NİN ASKERİ VE STRATEJİK KAPASİTESİ ÖNE ÇIKTI

Eurasia Review'daki analizde, Mekke Anlaşması'nın önemli unsurlarından birinin Türkiye'nin sahip olduğu askeri kapasite ve stratejik konum olduğu belirtildi.

Türkiye'nin farklı bölgelerde geliştirdiği diplomatik ve güvenlik ilişkilerinin, anlaşma kapsamında oluşturulabilecek ortak yapının bölgesel etkisini artırabilecek unsurlar arasında değerlendirildiği aktarıldı.

Türk savunma sanayisinin insansız hava araçları, füzeler, savaş gemileri, zırhlı araçlar ve elektronik harp sistemleri gibi alanlarda geliştirdiği kapasitenin de iş birliğinin önemli başlıklarından birini oluşturduğu ifade edildi.

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Anlaşma kapsamında insansız hava araçları, yapay zeka, elektronik harp, askeri üretim ve teknoloji transferi alanlarında ortak çalışmalar yapılmasının hedeflendiği belirtildi.

SAVUNMA SANAYİSİNDE YENİ İŞ BİRLİĞİ İMKANI

Analizde, üç ülkenin savunma sanayileri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin Mekke Anlaşması'nın somut sonuç doğurabilecek alanları arasında bulunduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın savunma sanayisindeki üretim kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda Türkiye ve Pakistan'la ortak projeler geliştirmesinin, tarafların savunma alanındaki bağlarını güçlendirebileceği değerlendirildi.

Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki kapasitesi ile Pakistan'ın askeri imkanlarının Suudi Arabistan'ın ekonomik ve jeopolitik ağırlığıyla bir araya gelmesinin, anlaşmanın bölgesel etkisini artırabilecek unsurlar arasında bulunduğu aktarıldı.

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BÖLGESEL GÜVENLİKTE YENİ BİR YAPI OLUŞABİLECEĞİ BELİRTİLDİ

Eurasia Review'daki değerlendirmede, bölgede devam eden savaşlar, çatışmalar ve değişen güç dengelerinin üç ülkenin güvenlik iş birliğini daha önemli hale getirdiği ifade edildi.

Mekke Anlaşması'nın yalnızca Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kalan bir düzenlemeyle sınırlı kalmayabileceği belirtildi. Benzer stratejik hedeflere sahip başka ülkelerin ilerleyen dönemde iş birliğine dahil olabileceği ihtimaline de dikkat çekildi.

Bu durumda anlaşmanın daha geniş kapsamlı bir bölgesel güvenlik mekanizmasına dönüşebileceği değerlendirildi.

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TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL ROLÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Analizde, Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz'den Orta Doğu'ya, Kızıldeniz'e ve Hint Okyanusu'na uzanan geniş coğrafyada geliştirdiği ilişkilerin, Ankara'nın bölgesel güvenlik politikalarındaki ağırlığını artırdığı belirtildi.

Mekke Anlaşması'nın da Türkiye'nin savunma, diplomasi ve güvenlik alanlarındaki mevcut kapasitesini Suudi Arabistan ve Pakistan ile daha kapsamlı bir iş birliği içinde değerlendirmesine imkan sağlayabileceği aktarıldı.

Anlaşmanın gelişmesiyle üç ülke arasında savunma, teknoloji ve güvenlik alanlarındaki bağların daha da güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

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"HARİTA YENİDEN ŞEKİLLENİYOR"

Eurasia Review'daki analizde, Mekke Anlaşması'nın tarafların askeri ve stratejik imkanlarını ortak bir güvenlik çerçevesinde buluşturması bakımından dikkat çektiği belirtildi.

Türkiye'nin askeri kapasitesi ve savunma sanayisi, Pakistan'ın stratejik imkanları ve Suudi Arabistan'ın ekonomik ve jeopolitik ağırlığının aynı yapı içinde birleştiği ifade edildi.

Analizde, bu iş birliğinin genişlemesi halinde Mekke Anlaşması'nın bölgesel güvenlik mimarisinde yeni bir merkez oluşturabileceği ve Türkiye'nin bu yapının şekillenmesinde önemli bir rol üstlenebileceği değerlendirildi.