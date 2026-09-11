Mekke Anlaşması devreye girer mi: Pakistan’tan Tahran’a Husiler uyarısı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Khamis Mushait hava üssünü hedef alan füze ve dronlu saldırılarda 73 kişi yaralanırken, İslamabad yönetimi Riyad ile koordineli şekilde Tahran’dan Husilerin dizginlenmesini talep etti.

MEKKE ANLAŞMASI GÜNDEMDE

Yaşanan gelişmeler Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında geçtiğimiz ay imzalanan ve ortak savunma taahhüdü içeren Mekke Savunma Anlaşması’nı yeniden gündeme taşıdı. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif, saldırıların sürmesi halinde anlaşma gereği Suudi Arabistan’ın yanında yer alacaklarını vurgularken Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sajjad Haider Khan ise Husi saldırılarına yanıt olarak anlaşma kapsamında masada aktif bir askeri operasyonun tartışılmadığını belirterek gerilimi düşürmeyi tercih etti.

ABD’DEN NATO’YA UCM BASKISI

Haberin Devamı

ABD yönetiminin, NATO müttefiklerinden Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) verdikleri desteği kesmelerini istediği iddia edildi. Politico’ya konuşan üç üst düzey NATO yetkilisine göre, ABD’nin NATO Özel Temsilcisi Matthew Whitaker, temmuz ayında Brüksel’de 32 NATO büyükelçisinin katıldığı kapalı toplantıda müttefiklerden UCM’nin kuruluş belgesi olan Roma Statüsü’nden çekilmelerini ve mahkemeye verilen desteği kesmelerini istedi. Whitaker’ın konuşmasını “Kimin Amerika’nın yanında durduğunu yakından izleyeceğiz. UCM’nin maskaralıklarına son verelim” sözleriyle bitirdiği aktarıldı.

Gözden Kaçmasın Yanlış ellerde ölümcül oluyor… Berberde hamamda masajda kütletmeyin Haberi görüntüle

2002 yılında soykırım ve savaş suçları davaları için kurulan mahkemeye ABD taraf değil. Washington ve kurum geçmişte Afganistan savaşında ABD askerlerinin karıştığı iddia edilen savaş suçlarına yönelik soruşturma nedeniyle karşı karşıya gelmişti. UCM’nin İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı hakkındaki yakalama kararı sonrası Donald Trump yönetimi 10 kurum yetkisine yaptırım kararı almıştı.