×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Mekke Anlaşması devreye girer mi: Pakistan’tan Tahran’a Husiler uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#NATO#UCM
Mekke Anlaşması devreye girer mi: Pakistan’tan Tahran’a Husiler uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 07:00

YEMEN’deki İran destekli Husi milislerinin Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine düzenlediği saldırılar sonrası Pakistan, müttefiki Suudi Arabistan’ı korumak amacıyla iki yönlü bir diplomasi yürütüyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Khamis Mushait hava üssünü hedef alan füze ve dronlu saldırılarda 73 kişi yaralanırken, İslamabad yönetimi Riyad ile koordineli şekilde Tahran’dan Husilerin dizginlenmesini talep etti.

MEKKE ANLAŞMASI GÜNDEMDE

Yaşanan gelişmeler Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında geçtiğimiz ay imzalanan ve ortak savunma taahhüdü içeren Mekke Savunma Anlaşması’nı yeniden gündeme taşıdı. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif, saldırıların sürmesi halinde anlaşma gereği Suudi Arabistan’ın yanında yer alacaklarını vurgularken Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sajjad Haider Khan ise Husi saldırılarına yanıt olarak anlaşma kapsamında masada aktif bir askeri operasyonun tartışılmadığını belirterek gerilimi düşürmeyi tercih etti.

Gözden Kaçmasınİki dev ayrı yöne koşuyor: ABD ile Çin’in tahvil faizlerindeki fark 3.17 puana çıktıİki dev ayrı yöne koşuyor: ABD ile Çin’in tahvil faizlerindeki fark 3.17 puana çıktıHaberi görüntüle

ABD’DEN NATO’YA UCM BASKISI

Haberin Devamı

ABD yönetiminin, NATO müttefiklerinden Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) verdikleri desteği kesmelerini istediği iddia edildi. Politico’ya konuşan üç üst düzey NATO yetkilisine göre, ABD’nin NATO Özel Temsilcisi Matthew Whitaker, temmuz ayında Brüksel’de 32 NATO büyükelçisinin katıldığı kapalı toplantıda müttefiklerden UCM’nin kuruluş belgesi olan Roma Statüsü’nden çekilmelerini ve mahkemeye verilen desteği kesmelerini istedi. Whitaker’ın konuşmasını “Kimin Amerika’nın yanında durduğunu yakından izleyeceğiz. UCM’nin maskaralıklarına son verelim” sözleriyle bitirdiği aktarıldı.

Gözden KaçmasınYanlış ellerde ölümcül oluyor… Berberde hamamda masajda kütletmeyinYanlış ellerde ölümcül oluyor… Berberde hamamda masajda kütletmeyinHaberi görüntüle

2002 yılında soykırım ve savaş suçları davaları için kurulan mahkemeye ABD taraf değil. Washington ve kurum geçmişte Afganistan savaşında ABD askerlerinin karıştığı iddia edilen savaş suçlarına yönelik soruşturma nedeniyle karşı karşıya gelmişti. UCM’nin İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı hakkındaki yakalama kararı sonrası Donald Trump yönetimi 10 kurum yetkisine yaptırım kararı almıştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#NATO#UCM

BAKMADAN GEÇME!