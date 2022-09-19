Meis’te ilk Türk damat

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KAŞ’ın karşısındaki Meis adasında, “Athina” isimli balık lokantasını işleten Yorgia Karidoyani ve tekne makinisti Kerem Ercüment, 3 yıllık beraberliklerini şubat ayında kıydıkları nikâhla resmileştirdiler. Yorgia ile Kerem 2019’da Meis’te tanıştılar. Kerem, bir süre sonra duygularını dile getirdiğinde karşılık buldu. İki sevgili, pandemi dönemini Türkiye’de geçirdi. Şubat ayında Meis’e dönüp nikâh kıydılar. Yorgia duygularını şöyle anlattı: “O zamanlar Türklere karşı fanatik idim. Kerem dükkâna geldiğinde, kahvesini içilmeyen musluk suyu ile pişirirdim. Bir gün elimi tutup kalbini açtı. Sonra her şey değişti. Ailemde sadece dedem bu ilişkiye karşı değildi. Pandemi döneminden sonra Meis’e döndük. Kerem’e ‘Sana biri dokunursa, ben siper olacağım’ dedim. Ailem de aşkımızı anlayınca yumuşadı.” Kerem, Meis adasına gelen ilk Türk damat. Kaşlı Hurigül Bakırcı ise 10 yıl önce Meis’e gelen ilk Türk gelin idi.

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EŞİNİN LOKANTASINDA ÇALIŞIYOR

Yorgia Karidoyani (32) ile Kerem Ercüment (46) 3 yıllık beraberliklerini evliliğe taşıdı. Türk damat Kerem, şimdi eşinin balık lokantasında çalışıyor.