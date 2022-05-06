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Mehmet Öz tartışması sürüyor: Türkiye’de oy verdi ABD’de aday olamasın

#Mehmet Öz#THY#Oy
Mehmet Öz tartışması sürüyor: Türkiye’de oy verdi ABD’de aday olamasın

Kasım ayındaki ABD Senato seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin önde gelen adaylarından olan Dr. Mehmet Öz’ün Türk Hava Yolları (THY) reklamlarında yer alması ve Türkiye’deki 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanması tartışma yarattı.

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Çifte vatandaş Öz’ün, “Türkiye’de siyasi bir dahli”nin olmadığını söylemesinin ardından oy kullanırken çekilmiş fotoğrafları basında yer aldı.  Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi İdari Direktörü Aram Hamparyan tarafından Amerikalı Başsavcı Matthew Olsen’e hitaben salı günü kaleme alınan mektupta, Dr. Öz’ün, yüzde 49.12’si Türk hükümetine ait olan THY’nin yararına açıkça hizmet eden yabancı ajan olduğu belirtilerek, adaylığına ilişkin soruşturma başlatılması talep edildi.

SÖZCÜSÜ SAVUNDU

Öz’ün iletişim direktörü Brittany Yanick ise “THY’nin diğer reklam yıldızları arasında Morgan Freeman ve Ben Affleck de vardı. Böyle iddialar ortaya atılmadı. Öz hakkındaki bu siyasi karalama kampanyası gülünç” açıklamasında bulundu. Öz’ün adaylığı ilk günden beri tartışma konusu.

 

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#Mehmet Öz#THY#Oy

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