Meghan’ı İngiltere’ye götürmem

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ABD’de yaşayan İngiltere Kralı Charles’ın küçük oğlu Prens Harry, yeni bir röportajda, “asit” veya “bıçak saldırısına” maruz kalmasından endişe ettiği için eşi Meghan Markle’ı (42) İngiltere’ye getirmekten korktuğunu açıkladı. İngiliz ITV kanalına konuşan 39 yaşındaki Prens, basında çıkan haberler yüzünden bu tip bir saldırıdan korktuğunu belirterek “Tek gereken, bu şeyleri okuyan tek bir aktör, okuduklarına göre hareket eden bir kişi. Bu bir bıçak veya asit olabilir, her neyse...” ifadelerini kullandı. Harry ayrıca 2022’de hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth’in kendisine magazin basınıyla mücadelesinde büyük destek verdiğini de söyledi.

Harry ve Meghan çifti, İngiliz Kraliyet Ailesi’nden ayrıldıktan sonra Haziran 2020’de ABD Kaliforniya’ya taşınmıştı. Çiftin İngiltere’de resmi ikametgâhları bulunmuyor. Kral Charles’e kanser teşhisi konulması üzerine Prens Harry, İngiltere’ye giderek babasıyla görüşmüş; ziyarette kendisine karısı Meghan Markle ve çiftin 2 çocuğu eşlik etmemişti. Kral Charles, torunları 5 yaşındaki Archie ve 3 yaşındaki Lilibet’i en son Haziran 2022’de gördü.