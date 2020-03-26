Çocuğu için Corona Virüs önlemi

Kanada’nın Voncouver Adası’nda yaşamaya başlayan Meghan Markle ve Prens Harry’nin oğulları Archie’nin ilk doğum günü yaklaşırken, Markle’ın arkadaşı, “Meghan Archie’ye artık üfleyerek öpücük gönderiyor ve bu son derece tatlı" dedi.

Öte yandan, Corona Virüs sebebiyle karantinada olan çiftin bu süreyi en verimli şekilde geçirmek istediğini belirtilirken, Markle’ın ailesinin güvenliğini sağlamak amacıyla personeli arasında sıkı hijyen protokolleri başlattığı ve herkesin lateks eldiven giymesi konusunda ısrar ettiği bildirildi.