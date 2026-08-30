‘Megali İdea’ bitti ruhu devam ediyor

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Türk-Yunan ilişkileri, Yunanistan tarihi ve iki ülke arasındaki tarihsel hafıza üzerine çalışmalar yapan tarihçi Doç. Dr. Esra Özsüer’e göre, Megali İdea’nın siyasi olarak sona ermesi, bu anlayışın izlerinin Yunanistan’da tamamen silindiği anlamına gelmiyor. Türkiye’nin Yunan ulusal kimliğindeki “milli öteki” konumunun sürdüğüne dikkati çeken Özsüer, bu anlayışın bugün farklı bir biçimde Ege ve Doğu Akdeniz politikalarında ortaya çıktığı görüşünde.

Özsüer’in değerlendirmeleri, Yunanistan’ın devlet televizyonu ERT’de konuşan siyaset bilimci Prof. Athanisios Diamantopulos’un, “Yunan ordusunun Anadolu’daki katliamlarının kabul edilmesi gerektiği” yönündeki sözlerinin ardından önem kazanıyor.

‘ARŞİVLER BİZE YARAR’

Atina’nın bu katliamları resmen kabul etmesinin kısa vadede mümkün olmadığını belirten Özsüer, Yunan arşivlerinin ise Türkiye’nin tezlerini destekleyebilecek belgeler içerdiğini belirtiyor. Özsüer, “Yunan arşivlerinden derlenen belgeler, Osmanlı arşivleriyle birlikte kullanıldığında, Yunanistan’ın 1990’larda kabul ettiği iki sözde soykırım yasasının asılsız olduğunu ortaya koyabilir” dedi.

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‘STATÜKO KORUNMALI’

Türk-Yunan ilişkilerinin geleceği konusunda iyimser bir tablo çizmeyen Özsüer, “Bence en gerçekçi hedef, sorunları tamamen çözmekten ziyade mevcut statükonun korunması için çabalamaktır” değerlendirmesinde bulundu. Özsüer temelde, iki tarafın ulusal çıkarlarının tam olarak örtüşmediğine dikkat çekti.