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‘Megali İdea’ bitti ruhu devam ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Türkiye#Megali İdea
‘Megali İdea’ bitti ruhu devam ediyor
Duygu Leloğlu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 07:00

30 Ağustos, Türkiye açısından Milli Mücadele’nin zaferini ve Anadolu’daki Yunan işgalinin sona ermesini simgeliyor. Yunanistan açısından ise 1922, Anadolu’daki askeri yenilginin ve “Megali İdea” hedefinin siyasi olarak sona erdiği dönüm noktası.

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Türk-Yunan ilişkileri, Yunanistan tarihi ve iki ülke arasındaki tarihsel hafıza üzerine çalışmalar yapan tarihçi Doç. Dr. Esra Özsüer’e göre, Megali İdea’nın siyasi olarak sona ermesi, bu anlayışın izlerinin Yunanistan’da tamamen silindiği anlamına gelmiyor. Türkiye’nin Yunan ulusal kimliğindeki “milli öteki” konumunun sürdüğüne dikkati çeken Özsüer, bu anlayışın bugün farklı bir biçimde Ege ve Doğu Akdeniz politikalarında ortaya çıktığı görüşünde.

Özsüer’in değerlendirmeleri, Yunanistan’ın devlet televizyonu ERT’de konuşan siyaset bilimci Prof. Athanisios Diamantopulos’un, “Yunan ordusunun Anadolu’daki katliamlarının kabul edilmesi gerektiği” yönündeki sözlerinin ardından önem kazanıyor.

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‘ARŞİVLER BİZE YARAR’

Atina’nın bu katliamları resmen kabul etmesinin kısa vadede mümkün olmadığını belirten Özsüer, Yunan arşivlerinin ise Türkiye’nin tezlerini destekleyebilecek belgeler içerdiğini belirtiyor. Özsüer, “Yunan arşivlerinden derlenen belgeler, Osmanlı arşivleriyle birlikte kullanıldığında, Yunanistan’ın 1990’larda kabul ettiği iki sözde soykırım yasasının asılsız olduğunu ortaya koyabilir” dedi.

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‘STATÜKO KORUNMALI’

Türk-Yunan ilişkilerinin geleceği konusunda iyimser bir tablo çizmeyen Özsüer, “Bence en gerçekçi hedef, sorunları tamamen çözmekten ziyade mevcut statükonun korunması için çabalamaktır” değerlendirmesinde bulundu. Özsüer temelde, iki tarafın ulusal çıkarlarının tam olarak örtüşmediğine dikkat çekti.

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#Yunanistan#Türkiye#Megali İdea

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