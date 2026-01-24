Mega kentler su stresinde

Haberin Devamı

Yeni bir analize göre dünyada aralarında İstanbul’un da olduğu çok sayıda büyük kentte çok ciddi bir su krizi tehdidi olduğu ortaya çıktı. Watershed Investigations ve The Guardian iş birliğinde hazırlanan araştırmaya göre dünyanın en büyük 100 şehrinin yarısı yüksek düzeyde ‘su stresi’ yaşıyor. Bu şehirlerin 38’i ise ‘aşırı yüksek su stresi’ne maruz kalan bölgelerde bulunuyor. Analizde aralarında İstanbul’un da yer aldığı Pekin, New York, Los Angeles ve Rio de Janeiro gibi büyük kentler “aşırı stres altında” olarak tanımlandı. Yine aynı analizde, uzun vadede şiddetli kuraklık yaşayan bölgelerdeki büyük metropollerde yaklaşık 1.1 milyar insanın yaşadığına dikkat çekilirken, şiddetli yağış eğilimi gösteren bölgelerdeki şehirlerde ve çevresinde ise 96 milyon insanın yaşadığı kaydedildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER: SU İFLASI

Öte yandan Birleşmiş Milletler tarafından salı günü yapılan bir açıklamada “Dünyanın, bazı su kaynaklarının kalıcı olarak bozulmasıyla su iflası durumuna girdiği” duyuruldu. Dünya Bankası’na göre ise, küresel tatlı su rezervleri son 20 yılda keskin bir düşüş yaşamış durumda. Gruba göre dünya, her yıl yaklaşık 324 milyar metreküp tatlı su kaybediyor. Bu miktar, 280 milyon kişinin yıllık ihtiyacını karşılayacak miktarda.