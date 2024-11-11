Mega hapishane yeniden dünya gündeminde: İşkence iddiaları kapılarını açtırdı

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El Salvador'un Tecoluca bölgesindeki Terörizm Hapis Merkezi, "işkence" iddialarının üzerine ABD'nin medyasının önde gelen kuruluşlarından CNN'e kapılarını açtı.

İnsan haklarıyla ilgili endişeler nedeniyle hapishaneye giriş izni verilmesinin arka planında, avukat Zaira Navas'ın hapishane içerisinde insan haklarının korunmamasına yönelik "kasıtlı bir politika" olduğunu iddia etmesi yer aldı.

Navas öne sürdüğü iddiada, "El Salvador'un hapishane ve tutukevlerinde işkence, gıda eksikliği, sağlıksız koşullar, insanlık dışı ilgisizlik ve zalimane, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele nedeniyle insanlar öldü" dedi.

Hapishaneyi ziyaret eden CNN'e göre, mahkumların 80 kişilik hücrelerde yastık, çarşaf ya da şilte olmadan sadece metal bir ranza üzerinde uyuduğu hapishanede "Erkeklere yönelik sert muamelenin, hapishanenin her yerinde yaşandığını" açıkladı.

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Hücrelerdeki temizliğe önem verildiği ifade edilen haberde, hücelerde açık bir tuvalet, çimentodan yapılma bir leğen ve yıkanmak için plastik bir kova bulunduğu belirtildi.

Haberde, mahkumların günün 24 saatinin 23,5 saatini bu hücrelerde geçirdiği vurgulanırken çalışmalarına ya da kitap okumalarına ve dışardan mektup almalarına izin verilmediği aktarıldı.

Yemek saatlerinde yemek tabakları hücrelerin dışına istiflendiği ve parmaklıklar arasından yemeklerini hücreye çektiklerinin altının çizildiği haberde, et servisinin yapılmadığı, günde sadece 30 dakikalık molalarının olduğu ve grup egzersizlerine ya da incil okumalarına izin verildiği söylendi.

HAPİSHANEDE YAKLAŞIK 10 BİN İLA 20 BİN MAHKUM BULUNUYOR

Hapishane müdürü Belarmino Garcia'ya göre, silahlı gardiyanlar mahkumları izlerken, yemeklerin sadece "fasulye, peynir veya pirinç ve fasulye karışımı, bazen muz ve kahvaltı için bir fincan kahve veya atole (mısır bazlı bir içecek)"den oluştuğunu ifade etti.

Garcia, 19 gözetleme kulesi ve elektrikli çitleri bulunan hapishanede yaklaşık 10 bin ila 20 bin mahkum bulunduğunu söyledi.

García, hapishanenin yasal sürece ve "insan haklarına katı bir saygıya" uygun olduğunu savunurken, Hukukun Üstünlüğü Vakfı program sorumlusu Juan Carlos Sánchez CNN'e yaptığı açıklamada, "Bu koşullar altında, eğer dışarı çıkarlarsa, rehabilite edilemeyecekler ve devlet için bir yük haline gelecekler. Fiziksel, zihinsel olarak hasta çıkacaklar, öfkeyle çıkacaklar" dedi.

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El Salvador Kamu Güvenliği Bakanı Gustavo Villatoro, ömürlerinin sonuna kadar hapishanede kalma ihtimalinin çok yüksek olduğu suçlular hakkında "Rehabilitasyona inanıyoruz ama sadece adi suçlular için" dedi.

Villatoro, El Salvador'da, çete üyesi 40 binden fazla seri katil olduğunu belirtti ve "Her gün insanları öldüren, her gün kızlarımıza tecavüz eden birinin fikrini nasıl değiştirebilirsiniz?" sözlerini ifadesine ekledi.

"KÖTÜ ŞEYLER YAPTIK. BEDELİNİ AĞIR ŞEKİLDE ÖDÜYORUZ"

Dünyaca ünlü ve kötü şöhretli MS-13 adlı çetenin bir üyesi olan Marvin Vasquez, mahkum olmadan önce yaklaşık 20 ila 30 kişiyi öldürdüğüne inandığını söyledi.

Sırtında "çılgın suçlular" dövmesi bulunan 41 yaşındaki Vasquez, hapishanenin 5 yıldızlı otel olmadığını bildiğini ancak mahkumlar için 5 yıldızlı otelden farksız olduğunu ifade etti.

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Hapishanede yaşadıklarını anlatan Vasquez, üç öğün yemek verildiğine değinirken egzersiz yapabildiklerini ve dini programları izleyebildiklerini belirtti.

Vasquez ayrıca, "Burada alışmamız gereken şeye alışmak zorundayız. Bizim için başka seçenek yok. Kötü şeyler yaptık. Bunun bedelini en ağır şekilde, hapis yatarak ödüyoruz" dedi.

Bir zamanlar El Salvadoru rehin alan seri katiller, uyuşturucu satıcıları, çeteciler ile dolan ve "Modern dünyanın toplama kampı" olarak bilinen hapishane aynı zamanda "Dünya üzerindeki cehennem" ifadesiyle de tanımlanıyor.