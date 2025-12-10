Mega deprem teyakkuzu

Haberin Devamı

Dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan ‘Pasifik Ateş Çemberi’ üzerinde yer alan Japonya’da önceki gün 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Dairesi, Tsugaru Boğazı’nda meydana gelen depremin merkez üssünün Aomori kıyılarının 80 kilometre açığında, 50 kilometre derinlikte olduğunu kaydetti. En az 50 kişinin yaralandığı ve can kaybının yaşanmadığı depremin ardından Aomori’de binlerce ev elektriksiz kalırken, yaklaşık 90 bin kişi için ise tahliye emri verildi. Depremin ardından tsunami alarmı verilirken, yetkililer ileriki günlerde 8 veya daha yüksek büyüklükte büyük bir “mega deprem” meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulunarak halkın en az bir hafta boyunca teyakkuzda kalmasını tavsiye etti.

200 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBEDEBİLİR

Haberin Devamı

Tokyo Üniversitesi’nden Profesör Sekiya Naoya, olası bir depremde 200 bin kişinin hayatını kaybedebileceğini açıkladı. Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi ise depremden etkilenen vatandaşlara seslenerek, “Mobilyalarınızı sabitlemek gibi günlük deprem hazırlıklarınızı yeniden gözden geçirin ve sarsıntı hissettiğinizde hemen tahliyeye hazır olun” ifadelerini kullandı.

CAN KAYBI YOK

Dünyanın en aktif yanardağlarının yüzde 10’unun yer aldığı fay hatlarının üzerinde bulunan ada ülkesi Japonya’da yılda yaklaşık 1500 deprem meydana geliyor.