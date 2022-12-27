Medvedev'in 2023 yılı tahminleri sosyal medyayı salladı! 'AB yıkılacak, ABD'de iç savaş çıkacak'

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24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı 10. ayını doldurmak üzere. Noel ve yeni yılın gelmesi ile kurulan 'geçici ateşkes' hayalleri her iki tarafın da adım atmaması ile suya düşerken, Ukraynalılar sert çatışmaların gölgesinde 2023 yılına girmeye hazırlanıyor.

MEDVEDEV'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Eski Rusya Başbakanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev 2023 yılına girmeden önce sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu ve yeni yıla dair çarpıcı tahminlerini açıkladı.



"Yeni bir yıldan önce herkes tahminlerde bulunmayı sever." diye sözlerine başlayan Rus siyasetçi, "Çoğu kişi en beklenmedik, hatta saçma olan tahminlerini yarıştırırken biz de buna katılıp üzerimize düşeni yapalım dedik" ifadelerini kullandı.

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Medvedev'in sosyal medyada dikkat çeken tahmin listesinde ABD'yi bekleyen 'iç savaş', AB'nin yıkılışı, Teksas ve Meksika'nın ittifakı gibi dikkat çeken maddeler var.



AVRUPA İÇİN KIYAMET SENARYOSU: AB YIKILIYOR

Medvedev tahminlerine ilk olarak şu an Rusya ile gerilimin tırmandığı Avrupa kıtasından başladı ve İngiltere'nin AB'ye yeniden katılacağını ancak İngiltere'nin geri dönüşü ile AB'nin yıkılacağını öne sürdü.

Medvedev'e göre, Çekya, Slovakya gibi bölgelerini kapsayacak bir(yeni bir Alman imparatorluğu) kurulacak ve Fransa’yla Dördüncü Reich arasında bir savaş çıkacak. Bu savaş sonunda ise olan Polonya'ya olacak ve savaşın taraflarınca bölünecek.

"ABD'DE İÇ SAVAŞ ÇIKACAK"

Medvedev yıkıcı tahminlerinden ABD'yi de mahrum bırakmadı ve yeni yılda ülkede bir iç savaş çıkacağını söyledi. Rus siyasetçinin tahminlerine göre, Kaliforniya ve Teksas bağımsızlıklarını ilan edecek, Teksas ve Meksika ise ortak bir ittifaka girecek.

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İç savaşın sonunda sahneye Elon Musk çıkacak. Cumhuriyetçilere katılan Elon Musk başkanlık seçimlerinde bazı eyaletlerde kazanacak.



Yeni yıl için ekonomik tahminlerde de bulunan Medvedev'e göre petrol fiyatları varil başına 150 dolara çıkarken, doğalgaz fiyatları da zirveyi görecek.

2023 yılında Euro ve Dolar'ın küresel rezerv para birimi olmaktan çıkacağını öne süren eski Başbakan bunun yerine dijital para birimlerinin kullanılacağını, menkul değerler piyasası ile finansal faaliyetlerin ABD ve Avrupa’yı terk ederek Asya’ya taşınacağını tahmin etti.

Medvedev ayrıca Bretton Woods parasal yönetim sisteminin yıkılacağını bunun da IMF ve Dünya Bankası’nın yıkımına yol açacağını öne sürdü.

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SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI, ELON MUSK CEVAP VERDİ

İlk olarak Telegram daha sonra Twitter'da paylaşılan tahminler büyük yankı uyandırdı. Twitter'ın sahibi Elon Musk MEDVEDEV'in tahminlerini 'müthiş' olarak yorumladı ve 'Bana bunu bir yıl sonra hatırlat' dedi.