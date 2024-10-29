Medvedev'den Gürcistan çıkışı: Zurabişvili tutuklanmalı

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Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerde iktidardaki Rus yanlısı Gürcü Hayali Partisi'nin zaferini ilan etmesinin yankıları sürüyor. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin "seçim sonuçlarını tanımıyorum" açıklamasına Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'den tepki geldi.

Medvedev sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gürcistan'ın kukla cumhurbaşkanı, seçimi kabul etmeyi reddetti ve darbe çağrısı yaparak Anayasa'ya aykırı davrandı. Bu gibi durumlarda standart uygulama görevden alınma ve tutuklamadır" ifadelerini kullandı.

"MOSKOVA, GÜRCİSTAN İLE GÖRÜŞMEYE HAZIR”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da 2008 yılından beri Gürcistan ile diplomatik ilişkisi olmayan Rusya'nın Gürcistan'dan gelecek muhtemel teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu mesajını verdi. Bakan Lavrov, “Rusya tarafı, Gürcistan hükümet temsilcileriyle ilişkilerin geliştirilmesine yönelik muhtemel teklifleri değerlendirmeye hazırdır. Biz hiçbir zaman temaslardan kaçınmadık. Şu anda diplomatik ilişkilerimiz yok, çünkü Gürcistan'ın eski yönetimi diplomatik ilişkileri durdurdu, ancak bizim ve Gürcü tarafının birbirimizin topraklarında çıkarların korunması amacıyla İsviçre Büyükelçiliğinde temsilcilikleri var” ifadelerini kullandı.

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SEÇİM SONUÇLARI TANINMIYOR

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan seçimde Merkez Seçim Komisyonu sonuçlarına göre iktidardaki Gürcü Hayali Partisi oyların yüzde 53.93'ünü alarak seçimlerde üst üste 4. zaferini elde etti. Yüzde 5 barajını aşarak parlamentoda temsil hakkı kazanan diğer partiler ise yüzde 11.03 oy oranıyla ikinci sıradaki Değişim İçin Koalisyon, yüzde 10.1 oy oranıyla üçüncü sıradaki ve hapisteki eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin partisi Birleşik Ulusal Hareket, yüzde 8.81 oyla dördüncü sıradaki Güçlü Gürcistan ve yüzde 7.7 ile beşinci sıradaki Gürcistan İçin Gakharia oldu. Muhalefetin 150 sandalyeli parlamentoda 61 sandalyeye, iktidardaki Gürcü Hayali'nin ise 89 sandalyesi olması bekleniyor.

Ancak muhalefet ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin seçim sonuçlarını tanımadığını açıklaması, ülkede tansiyonun fitilini ateşledi. Dün akşam saatlerinde başkent Tiflis'te sokaklara dökülen on binlerce kişi parlamento binası önünde toplanarak yeniden seçime gidilmesini talep etti.

AB'DEN TEPKİ

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Avrupa Birliği (AB) üyesi 13 ülkeden Gürcistan'daki parlamento seçimlerine yönelik dün yapılan ortak açıklamada, "Seçim bütünlüğünün ihlali, AB adayı bir ülkeden beklenen standartlara uygun değildir ve Gürcü halkının meşru Avrupa yöneliminin ihlali anlamına gelir. Hukukun üstünlüğünün korunması, özgür ve adil seçimlerin yapılması, Gürcistan'ın AB yolunda kaydettiği herhangi bir ilerlemenin ayrılmaz bir parçasıdır" ifadeleri kullanılmıştı.

TİFLİS İLE BATI ARASINDAKİ GERGİN İLİŞKİLERİN GÖLGESİNDE GEÇTİ

NATO ve Avrupa Birliği ile entegrasyon süreci Gürcistan için öncelikli konular olmaya devam ederken, Tiflis yönetimi ile bazı Batı ülkeleri arasında son dönemde ilişkiler gerildi. Nisan ve Mayıs aylarında uzun süreli gösterilere yol açan ve muhalifler tarafından "Rus yasası" olarak nitelendirilen "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasası nedeniyle Gürcistan'ın AB'ye katılım süreci askıya alındı. AB, Gürcistan ordusuna 2024 için planlanan 30 milyon Euro tutarındaki yardımı durdururken, ABD de bazı yaptırımlar açıkladı. ABD ayrıca Gürcistan'a yapacağı 95 milyon dolarlık yardımı ve bu yıl yapılması planlanan ortak askeri tatbikatı askıya aldığını, bazı Gürcistanlı yetkililere de vize yasağı getirdiğini duyurdu.

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Gürcü muhalefeti seçimi "Avrupa ile Rusya arasında bir tercih", hükümet ise "barış ya da savaş meselesi" olarak nitelendiriyordu.

“Yabancı Etkinin Şeffaflığı” yasası, yıllık finansmanlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki sivil toplum ve medya kuruluşlarının her yılın Ocak ayında kendilerini “yabancı ajan” olarak kaydettirmelerini, yapmazlarsa para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını içeriyor.

ZURABİŞVİLİ'NİN "GÜRCİSTAN TÜZÜĞÜ" ÖNERİSİ

"Yabancı Etkinin Şeffaflık Hakkında" yasasını, AB ile müzakerelerde bir "tehdit" olarak gören Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Avrupa ile entegrasyon sürecinin kolaylaştırılması adına Haziran ayında muhalefet partilerini birlik olmaya çağırmıştı. Zurabişvili, 4 büyük grupla "Gürcistan Tüzüğü" üzerinde anlaşmıştı. Böylece seçimi muhalefet kazanırsa geçici hükümet kurulacak, daha sonra Gürcistan'ın AB yolunda tehdit olduğu düşünülen yasalar geri çekilecek ve erken seçimlere gidilecekti.