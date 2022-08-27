Medvedev'den gerilimi tırmandıran açıklama: 'Kiev vazgeçse bile operasyon durmayacak'

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Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı savaş 6 ayı geride bıraktı. Bölgeden acı haberler gelmeye devam ederken Türkiye'nin başı çektiği ülkeler iki taraf arasında barış müzakerelerini başlatmanın yolunu arıyor.

Ancak Rusya ve müttefiklerinden gelen son açıklamalar bölgedeki gerilimi yükseltecek türden. Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev bugün yaptığı açıklamada Ukrayna'ya başlattıkları operasyonun uzun süre daha devam edebileceğinin sinyalini verdi.

"KİEV VAZGEÇSE BİLE OPERASYON DEVAM EDECEK"

Medvedev açıklamasında, “Kiev’in NATO’ya katılmaktan vazgeçmesi hayati önem taşıyan bir karardır. Ancak Kiev NATO’ya katılmaktan vazgeçse bile Rusya, Ukrayna’da devam eden askeri operasyonlarını durdurmayacak” dedi.

ZELENSKİ İLE GÖRÜŞMEYE YEŞİL IŞIK

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Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Medvedev açıklamasında, Rusya- Ukrayna arasında duraklayan barış müzakereleri konusuna da değindi. Medvedev, “Rusya, olayların gelişimine bağlı olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşebilir. Daha önce Zelenski ile görüşmeye hazırdık” ifadelerini kullandı.



Medvedev ayrıca açıklamasında, ABD tarafından Ukrayna’ya gönderilen HIMARS çoklu roketatarların savaşta önemli bir tehdit oluşturmadığını söyledi. Ancak ABD'nin gönderdiği silahlar daha uzun mesafelerdeki hedefleri vurabilirse bunun değişebileceğini belirtti.

LUKAŞENKO: PUTİN İLE ANLAŞTIK, HER ŞEY HAZIR

Bölgedeki gerilimi tırmandıran bir açıklama da dün Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'dan gelmişti. Lukaşenko Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptıkları anlaşma çerçevesinde ellerindeki bazı savaş uçaklarının nükleer silah taşıyabilme özelliklerine göre dizayn edildiğini belirterek, "Ne sanıyorsunuz, öylesine mi konuşuyoruz? Her şey hazır!" demişti.



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Bölgede yükselen gerilim ile açıklama yapan İngiliz istihbaratı Rusya'nın Donetsk bölgesine yönelik saldırılarının son beş gün içinde artırdığını belirtti.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın son raporuna göre Rus birlikleri merkeze doğru ilerlemeyi başarsalar da çok az toprak kazanımı elde ettiler.