Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Medvedev'den gerilimi tırmandıran açıklama: 'Kiev vazgeçse bile operasyon durmayacak'

Güncelleme Tarihi:

#Medvedev#RUSYA#Ukrayna
Medvedevden gerilimi tırmandıran açıklama: Kiev vazgeçse bile operasyon durmayacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 13:37

Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev olayların gelişimine bağlı olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşülebileceğini ancak Rusya'nın hedeflerine ulaşana kadar askeri operasyonunu durdurmayacağını açıkladı. Savaşın sona ereceği ümitlerine kapıyı kapatan Medvedev açıklamasında “Kiev NATO’ya katılmaktan vazgeçse bile Rusya, devam eden askeri operasyonlarını durdurmayacak” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı savaş 6 ayı geride bıraktı. Bölgeden acı haberler gelmeye devam ederken Türkiye'nin başı çektiği ülkeler iki taraf arasında barış müzakerelerini başlatmanın yolunu arıyor.

Ancak Rusya ve müttefiklerinden gelen son açıklamalar bölgedeki gerilimi yükseltecek türden. Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev bugün yaptığı açıklamada Ukrayna'ya başlattıkları operasyonun uzun süre daha devam edebileceğinin sinyalini verdi.

"KİEV VAZGEÇSE BİLE OPERASYON DEVAM EDECEK"

Medvedev açıklamasında, “Kiev’in NATO’ya katılmaktan vazgeçmesi hayati önem taşıyan bir karardır. Ancak Kiev NATO’ya katılmaktan vazgeçse bile Rusya, Ukrayna’da devam eden askeri operasyonlarını durdurmayacak” dedi.

ZELENSKİ İLE GÖRÜŞMEYE YEŞİL IŞIK

Haberin Devamı

Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Medvedev açıklamasında, Rusya- Ukrayna arasında duraklayan barış müzakereleri konusuna da değindi. Medvedev, “Rusya, olayların gelişimine bağlı olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşebilir. Daha önce Zelenski ile görüşmeye hazırdık” ifadelerini kullandı.

Medvedevden gerilimi tırmandıran açıklama: Kiev vazgeçse bile operasyon durmayacak

"ABD FÜZELERİ TEHDİT OLUŞTURMUYOR"

Medvedev ayrıca açıklamasında, ABD tarafından Ukrayna’ya gönderilen HIMARS çoklu roketatarların savaşta önemli bir tehdit oluşturmadığını söyledi. Ancak ABD'nin gönderdiği silahlar daha uzun mesafelerdeki hedefleri vurabilirse bunun değişebileceğini belirtti.

LUKAŞENKO: PUTİN İLE ANLAŞTIK, HER ŞEY HAZIR

Bölgedeki gerilimi tırmandıran bir açıklama da dün Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'dan gelmişti. Lukaşenko Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptıkları anlaşma çerçevesinde ellerindeki bazı savaş uçaklarının nükleer silah taşıyabilme özelliklerine göre dizayn edildiğini belirterek, "Ne sanıyorsunuz, öylesine mi konuşuyoruz? Her şey hazır!" demişti.

Medvedevden gerilimi tırmandıran açıklama: Kiev vazgeçse bile operasyon durmayacak

İNGİLTERE: RUSYA SALDIRILARINI YOĞUNLAŞTIRDI

Haberin Devamı

Bölgede yükselen gerilim ile açıklama yapan İngiliz istihbaratı Rusya'nın Donetsk bölgesine yönelik saldırılarının son beş gün içinde artırdığını belirtti.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın son raporuna göre Rus birlikleri merkeze doğru ilerlemeyi başarsalar da çok az toprak kazanımı elde ettiler.

Gözden Kaçmasın

Dışişleri Bakanlığından Macrona tepki: Son derece talihsizdirDışişleri Bakanlığı'ndan Macron'a tepki: 'Son derece talihsizdir' Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Rusya’nın ABD’yi vurabileceği en kısa yol… NATO ve ABD harekete geçti: Kuzey Kutbu’na büyükelçi çıkarmasıRusya’nın ABD’yi vurabileceği en kısa yol… NATO ve ABD harekete geçti: Kuzey Kutbu’na büyükelçi çıkarması!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Medvedev#RUSYA#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

34 yıllık cinayette son perde Polisi katile götüren yazdığı mektuplar oldu

34 yıllık cinayette son perde! Polisi katile götüren yazdığı mektuplar oldu

#Anna Kane
Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat! 'Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz'

#Korsan Yayın
Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor | 9 SORU 9 YANIT

Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman! İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Üçüncü El Sigara Dumanı

BAKMADAN GEÇME!

34 yıllık cinayette son perde Polisi katile götüren yazdığı mektuplar oldu

34 yıllık cinayette son perde! Polisi katile götüren yazdığı mektuplar oldu

#Anna Kane
Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat! 'Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz'

#Korsan Yayın
Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor | 9 SORU 9 YANIT

Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman! İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Üçüncü El Sigara Dumanı