Medvedev, Küba'da Raul Castro ile görüştü

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev, Küba lideri Raul Castro ile görüştü.

Adının açıklanmasını istemeyen bir Rus diplomat, 8 yıldır Küba'yı ziyaret eden ilk Rus lider olan Medvedev'in Raul Castro ile görüşmesinden sonra heyetler arasında görüşmelere geçildiğini bildirdi.



İki liderin, görüşmelerin ardından ekim ayında başkent Havana'da açılan Rus Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ettiği kaydedildi.



Öte yandan Medvedev, Gürcistan ile Ukrayna'nın NATO'ya girmesi için resmi aday statüsü verilmesinin ertelenmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Medvedev, Havana'da Rus ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, “aklın üstün geldiğine memnunum” dedi.



ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, önceki günkü açıklamasında, bu iki ülkeye resmi adaylık statüsünün verilmesi konusunda ısrar etmediğini belirtmişti.