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Medvedev duyurdu: Rusya'dan yaptırımlara karşı adım

#Medvedev#Rusya#Yaptırım
Medvedev duyurdu: Rusyadan yaptırımlara karşı adım

Rusya Güvenlik Konseyi başkan yardımcısı Dmitry Medvedev, Rusya'nın yaptırım kararları karşısında yasal yollara başvuracağını belirterek, “Rakiplerimiz hem ulusal hem de uluslararası mahkemelerde çok sayıda davayla karşı karşıya kalacaklarını anlamalılar" ifadelerini kullandı. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD'nin Rusya'nın iki büyük bankasına yönelik yaptırım kararını 'Doğrudan Rus halkına ve sıradan vatandaşlara yönelik bir darbe' olarak yorumladı.

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24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı savaş başlatan Rusya ciddi yaptırımların kıskacında.2 gün önce Avrupa Birliği, Rusya’ya uygulanacak yaptırımların 5’inci paketini açıkladı. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen Rusya'dan kömür ithalatına yılda 4 milyar Euro değerinde bir ithalat yasağı getirileceğini duyurdu.

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YAPTIRIMLAR PUTİN'İN AİLESİNE KADAR UZANDI

Dün ise ABD ve İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik bir dizi yeni yaptırım açıkladı.ABD tarafından yeni yaptırım uygulananlar arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızları ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ailesi de var.

Açıklanan yeni yaptırımlar şunları içeriyor:

  • Rusya'ya yeni yatırımları yasaklayan ekonomik önlemler
  • Rusya'nın en büyük özel bankası Alfa Bank ve onun en büyük finans kurumu Sberbank'a ağır mali yaptırımlar
  • Devlete ait kritik ana işletmelere yaptırımlar
  • Rus hükümet yetkililerine ve aile üyelerine yaptırımlar
  • Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın varlıklarının dondurulması
  • 2020'de 11 milyar sterlin olarak hesaplanan Rusya'daki tüm İngiliz yatırımlarının yasaklanması
  • Rus kömür ve petrol ithalatını yıl sonuna kadar sona erdirme taahhüdü
  • Gaz ithalatını "mümkün olan en kısa sürede" durdurma planı
  • Demir ve çelik dahil olmak üzere Rusya'dan bazı ürünlerin ithalatının yasaklanması

İLK TEPKİ: DOĞRUDAN RUS HALKINA BİR DARBE

Avrupa ve ABD'den peş peşe gelen kararlara Rusya cephesinden tepki gecikmedi. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD'nin Rusya'nın iki büyük bankasına yönelik yaptırım kararını 'Doğrudan Rus halkına ve sıradan vatandaşlara yönelik bir darbe' olarak yorumladı.

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MEDVEDEV: MAHKEMEYE GİDECEĞİZ

Rusya Güvenlik Konseyi başkan yardımcısı, eski cumhurbaşkanı Dmitry Medvedev Moskova'nın yurtdışındaki Rus mülklerine el koyma girişimleriyle mahkemeler aracılığı ile mücadele edeceğini açıkladı.

Medvedev Telegram'da yaptığı açıklamada, varlıkları yaptırıma tabi olan Rus işletmelerinin yasal işlem başlatacağını duyurdu.

Medvedev açıklamasında “Rakiplerimiz hem ulusal hem de uluslararası mahkemelerde çok sayıda davayla karşı karşıya kalacaklarını anlamalılar." ifadelerini kullandı.

Medvedev duyurdu: Rusyadan yaptırımlara karşı adım

PUTİN'İN YERİNE GEÇECEK İSİMLER ARASINDA GÖSTERİLİYOR

2008-2012 yılları arasında Putin'in önde gelen adamı olarak tanınan Medvedev sadece cumhurbaşkanıydı, Putin ise ülkeyi başbakan olarak yönetiyordu. Son zamanlarda, Güvenlik Konseyi başkan yardımcısı olarak onurlu ama özünde anlamsız bir konuma sahip olan 56 yaşındaki Medvedev savaş başladığından beri sert açıklamaları ile dikkat çekiyor.

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Medvedev Putin'in gitmesi durumunda yerine geçebilecek sayılı kişiler arasında yer alıyor.

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