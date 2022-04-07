Medvedev duyurdu: Rusya'dan yaptırımlara karşı adım

24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı savaş başlatan Rusya ciddi yaptırımların kıskacında.2 gün önce Avrupa Birliği, Rusya’ya uygulanacak yaptırımların 5’inci paketini açıkladı. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen Rusya'dan kömür ithalatına yılda 4 milyar Euro değerinde bir ithalat yasağı getirileceğini duyurdu.
YAPTIRIMLAR PUTİN'İN AİLESİNE KADAR UZANDI
Dün ise ABD ve İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik bir dizi yeni yaptırım açıkladı.ABD tarafından yeni yaptırım uygulananlar arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızları ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ailesi de var.
Açıklanan yeni yaptırımlar şunları içeriyor:
İLK TEPKİ: DOĞRUDAN RUS HALKINA BİR DARBE
Avrupa ve ABD'den peş peşe gelen kararlara Rusya cephesinden tepki gecikmedi. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD'nin Rusya'nın iki büyük bankasına yönelik yaptırım kararını 'Doğrudan Rus halkına ve sıradan vatandaşlara yönelik bir darbe' olarak yorumladı.
MEDVEDEV: MAHKEMEYE GİDECEĞİZ
Rusya Güvenlik Konseyi başkan yardımcısı, eski cumhurbaşkanı Dmitry Medvedev Moskova'nın yurtdışındaki Rus mülklerine el koyma girişimleriyle mahkemeler aracılığı ile mücadele edeceğini açıkladı.
Medvedev Telegram'da yaptığı açıklamada, varlıkları yaptırıma tabi olan Rus işletmelerinin yasal işlem başlatacağını duyurdu.
Medvedev açıklamasında “Rakiplerimiz hem ulusal hem de uluslararası mahkemelerde çok sayıda davayla karşı karşıya kalacaklarını anlamalılar." ifadelerini kullandı.
2008-2012 yılları arasında Putin'in önde gelen adamı olarak tanınan Medvedev sadece cumhurbaşkanıydı, Putin ise ülkeyi başbakan olarak yönetiyordu. Son zamanlarda, Güvenlik Konseyi başkan yardımcısı olarak onurlu ama özünde anlamsız bir konuma sahip olan 56 yaşındaki Medvedev savaş başladığından beri sert açıklamaları ile dikkat çekiyor.
Medvedev Putin'in gitmesi durumunda yerine geçebilecek sayılı kişiler arasında yer alıyor.