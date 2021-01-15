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Dünya
Haber Giriş: 15.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Meclis Başkanı’ndan askere teşekkür

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Meclis Başkanı’ndan askere teşekkür
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Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi, ABD Kongresi’nin önünde nöbet tutan Ulusal Muhafız birliklerine teşekkür etti.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Pelosi, “Amerika’nın bu karanlık döneminde bile, umut etmek için nedenlerimiz var. Ulusumuzun Kongre binasını korumak için görev yapan Ulusal Muhafız birliklerine bizzat teşekkür etmek benim için bir ayrıcalıktır. Amerikan demokrasisine bağlılığınız için teşekkür ederim” diye yazdı.

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