Meclis Başkanı’ndan askere teşekkür

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Pelosi, “Amerika’nın bu karanlık döneminde bile, umut etmek için nedenlerimiz var. Ulusumuzun Kongre binasını korumak için görev yapan Ulusal Muhafız birliklerine bizzat teşekkür etmek benim için bir ayrıcalıktır. Amerikan demokrasisine bağlılığınız için teşekkür ederim” diye yazdı.