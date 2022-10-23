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McFit'in kurucusu Rainer Schaller'ı taşıyan uçak düştü

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#Rainer Schaller#Uçak Kazası#Kosta Rika
McFitin kurucusu Rainer Schallerı taşıyan uçak düştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 11:34

Dünyanın en büyük fitness zincirlerinden Mcfit’in kurucusu Rainer Schaller’ı taşıyan özel uçak radardan kaybolmuştu. Uçaktan son sinyal alınan bölgede arama kurtar çalışması yapan ekipler enkaza ulaştı.

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Dünyanın gözü kulağı günlerdir Kosta Rika'dan gelecek haberlerde.

Mcfit’in kurucusu ünlü iş insanı Rainer Schaller’ı taşıyan özel uçak Kosta Rika'da radardan kaybolmuştu.

Schaller’ı, eşi ve çocuklarını taşıyan uçaktan son sinyal alınan bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlayan ekipleri uçağın düştüğü sonucuna vardı.

McFitin kurucusu Rainer Schallerı taşıyan uçak düştü

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, arama kurtarması yapan ekipler uçağın enkazına ait parçalara ulaştı.

Aynı habere göre, ekipler 3 kişinin cansız bedenine de ulaştı. Bulunan cansız bedenlerden bir tanesinin bir çocuğa ait olduğu açıklandı.

Kosta Rika makamları haberleri doğrularken uçağın Piaggio P.180 Avanti olduğu bilgisini paylaştı.

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McFitin kurucusu Rainer Schallerı taşıyan uçak düştü

Uçakta Schaller’ı kişisel antrenörü Marcus Kurreck'in de olduğu belirtiliyor.

Alman iş insanı cuma günü özel uçağı ile Meksika'dan ayrılmış, uçak ile iletişim ilerleyen saatlerde kesilmişti.

Kosta Rika Sivil Havacılık Direktörü Fernando Naranjo, uçağın ineceği havalimanına varmasına 40 kilometre kala, 2 bin feet'te radardan kaybolduğunu açıklamıştı.

McFitin kurucusu Rainer Schallerı taşıyan uçak düştü

Yapılan resmi açıklamada uçakta 5 Alman vatandaşı olduğu bilgisine yer verilmişti.

İlerleyen saatlerde Mcfit’ten yapılan açıklamada Schaller'ın uçakta olduğu belirtilmişti.

Uçağın neden düştüğüne dair henüz resmi bir açıklama ise bulunmuyor.

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#Rainer Schaller#Uçak Kazası#Kosta Rika

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