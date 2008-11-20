McCain 2010'da da senatörlüğe aday

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD'de 2008 başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili Barack Obama karşısında ağır yenilgiye uğrayan Cumhuriyetçi Partili John Mccain (72), 2010'da Arizona bölgesinden yeniden senatörlüğe adaylığını koymaya karar verdi.

Yetkililerin açıklamalarına göre, McCain, dün üst düzey danışmanlarıyla bir araya geldi ve senatörlüğe yeniden adaylığın ilk adımı olarak maddi destek için siyasi eylem komitesini resmen kurdu.



ABD Temsilciler Meclisi'ne 1982'de giren McCain, 1986 yılından bu yana da Senatoda Arizona bölgesini temsil ediyor.McCain ile Obama, 4 kasım başkanlık seçiminin ardından önceki gün bir araya gelmiş ve mali krizle mücadelede birlikte çalışma sözü vermişti.