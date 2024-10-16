Mbappe’ye tecavüz suçlaması

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İSVEÇ basınında yer alan haberlere göre, Uluslar Ligi kapsamında İsrail ile oynayacak maç için milli takımla birlikte İsveç’e giden Kylian Mbappe’nin (25) adı maç gecesi bir tecavüz olayına karıştı. İsveç savcılığından basına yapılan açıklamada 10 Ekim’de Stockholm’deki Bank Hotel’de yaşandığı iddia edilen tecavüz vakasıyla ilgili bir soruşturma yürütüldüğü belirtilirken, şüpheli ismi dahil başka bir ayrıntı paylaşılmadı.

KADRoDA YOKTU

Basında yer alan haberlere göre Fransa kadrosunda bulunmayan Mbappe, yanındaki bir grupla geçen hafta perşembe günü Stockholm’e geldi. Akşam önce beraberindekilerle kentteki bir restorana giden genç yıldız ardından bir gece kulübüne eğlenmeye geçti ve daha sonra otele döndü. Mbappe ve yanındakilerin cuma günü otelden ayrıldıkları ve soruşturmanın tıbbi yardıma ihtiyaç duyan mağdurun şikâyeti üzerine başlatıldığı iddia edildi. Expressen gazetesi mağdur kadının iç çamaşırları ve kıyafetlerinin İsveç polisi tarafından kanıt olarak alındığını yazdı.

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‘YALAN HABER’

Önceki gün X hesabından bir paylaşım yapan Mbappe iddiaları reddetti. Fransız yıldız, “YALAN HABER! Ne tesadüf ki haberler davadan hemen önce çıktı” ifadelerini kullanarak, hakkındaki haberlerin eski kulübü Paris Saint Germain ile yaşadığı alacak davasını etkilemek için uydurulduğunu savundu. Mbappe, eski kulübü PSG’yi 55 milyon Euro’luk alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle mahkemeye vermişti.