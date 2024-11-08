Maymunlar laboratuvardan kaçtı: Polis peşlerine düştü

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ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bulunan Alpha Genesis adlı bir şirkete bağlı araştırma laboratuvarındaki maymunların kaçtığı açıklandı.

Yeni işe başlayan bir bakıcının maymunların kaldığı kafesin kapısını tam kapatmaması sonucu yaşanan olayda deneyler yapılmak üzere yetiştirilen 43 maymunun kaçtığı belirtildi.

Polis, eyaletin Lowcountry olarak bilinen bölgesinde serbest kalan maymunlar için geniş çaplı araştırma başlatırken yetkililer bölge halkına kapılarını ve pencerelerini kapalı tutmaları ve maymunları görmeleri halinde yetkililere bildirmeleri uyarısında bulundu.

Yemassee polisi ise, kaçak maymunların yaklaşık 3,2 kg ağırlığında genç ve dişi olduğunu açıklayarak bölgede tuzakların kurulduğunu ve termal kameralarla maymunların izlerinin sürüldüğünü duyurdu.

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Alpha Genesis CEO'su Greg Westergaard ise, maymunların kaçmasının “sinir bozucu” olduğunu ifade ederek, maymunların yakalanacağını umduğunu söyledi. Maymunların çarşamba günü kaçtığını dile getiren Westergaard, aslında 50 adet maymun bulunduğunu ancak 43 maymunun kaçtığını ifade ederek maymunların ormanlık alanda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Yemassee Polis Şefi Gregory Alexander düzenlediği basın toplantısında maymunların bölge halkı için tehlike oluşturmadığını söyledi.

Alpha Genesis'te 2016 yılında yaşanan benzer bir olayda da 19 maymun kaçmış ancak 6 saat sonra geri getirilmişti. 2014 yılında da 26 maymun tesisten kaçmıştı.